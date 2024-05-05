吳興街坊飄屍臭 驚見塑膠袋套頭女子

台北市吳興街民宅發生女子遭殺命案，警方正追查死者丈夫下落。記者廖炳棋/翻攝

張姓女子前天被發現陳屍台北市信義區吳興街住處內，警方到場採證發現，死者頭部被套上塑膠袋，背部有多處疑為刀傷的穿刺傷，研判他殺可能性居多，鎖定張女涉詐遭通緝的陳姓丈夫追查；檢警昨相驗，因張女遺體腫脹無法判斷死因，檢方指示冰存遺體，擇日解剖。

警方調查，張女（四十二歲）住家近日飄散腐臭味，鄰居向里長求助，五月三日下午報警處理，警消獲報前往破門，後發現張女倒臥臥室內，遺體腫脹腐爛，明顯死亡多時，初判死亡逾一周。

檢警採證發現，張女住處雖然房門緊閉，但臥室地面有大量血跡，張女頭部套有塑膠袋、上半身以棉被掩蓋、背部有多處穿刺傷，家中廚房出現數把染血尖刀，極可能是熟識之人犯案。

警方調閱張女住家周邊相關監視器，過濾分析可疑人事，但張女死亡時間模糊，且鄰居供述張女鮮少出門，平時未與他人往來，影像調閱任務相當困難。

據悉，張女曾涉犯刑案，原與陳姓丈夫（四十七歲）同居，但陳男因詐欺案遭判刑定讞，未到案執行遭通緝在逃，案發後又失聯，專案人員認為陳男涉嫌重大，但也不排除其他可能。檢警昨天相驗時，張女母親、哥哥也到場，家人供稱平時少與張女往來，不清楚其生活及交友狀況。