剎不住的代價？台東砂石車追撞BMW及保時捷 修車粗估50萬元

台東市臨海路與四川路口今天下午發生車禍，1輛砂石車疑未注意車前狀況，剎車不及追撞上停等紅燈號誌的BMW及保時捷，所幸均無人傷亡。事故原因警方調查釐清中。

這起追撞意外發生在下午2點多，1輛由陳姓司機駕駛的砂石車，北上行經台11線臨海路與四川路口時，疑未注意前方有2輛車正停等紅燈，剎車不及追撞上去。

BMW轎車及保時捷休旅車車尾都被撞凹損壞，砂石車車頭也毀損，所幸車上人員都毫髮無傷沒有大礙。拖吊業者表示，2輛進口車修車費粗估逾50萬元。

當地居民表示，自蘇花改交通不便後，近來大車增加，車速都不慢，騎車都會怕怕的。警方表示，呼籲駕駛遵守交通規則行駛，遇號誌路口減速慢行，並將加強取締。