每年近千罰單！宜市中山公園前要兩段式左轉 在地人卻驚呼不知

宜蘭市舊城南路、崇聖街路口就在宜蘭警分局前方，靠近中山公園，由於不是典型的十字路口，許多機車騎士習慣直接左轉，卻在彎進崇聖街後慘遭蹲守的警員依未依兩段式左轉開罰。在地民眾驚呼，之前完全不知道；警方指出，該路口是易肇事路口，已增設至4面兩段式告示牌。

在宜蘭市生活多年的1名民眾日前上午騎車沿舊城南路向南行駛，經過中山公園前，左轉進崇聖街，突然被蹲守的警察攔下。警員表示，該路口機車須兩段式左轉，直接左轉屬於違規；民眾大驚，「完全不知道！」繞一圈回去路口，還真有兩段式左轉標誌。

記者詢問數名在地人，所有人都很驚訝，「第一次知道」，一般經過該路口都是直接左轉；另一方面，遭罰的民眾也不在少數，警員經常蹲守在崇聖街上，去年取締了992件未依規定左轉，甚至有民眾在Google Map上標誌了地標「兩段式取締蹲點」，分類為「自動櫃員機地點」。

民眾表示，該路口左轉不是常見的90度左轉，騎過去根本沒有意識到自己在左轉，內側車道也沒有禁行機車，經常誤以為能夠直接通過；告示牌雖設置在路邊，但被路旁樹木遮住部分，也容易忽略。既然規定兩段式左轉，當然願意遵守，希望標示能更清楚。

宜蘭分局表示，該路口不是典型的十字路口，卻是易肇事路段，2、3年前開始就規定機車兩段式左轉，也設置告示牌、畫設待轉區，然而部分民眾不清楚，持續反映，今年3月又開一次協調會，決定維持現狀，只是增設告示；目前已經有4面告示牌，路口前2面、號誌燈上1面、路口後1面。