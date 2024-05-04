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每年近千罰單！宜市中山公園前要兩段式左轉 在地人卻驚呼不知

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭市舊城南路、崇聖街路口就在宜蘭警分局前方，靠近中山公園，由於不是典型的十字路口，許多機車騎士習慣直接左轉，卻在彎進崇聖街後慘遭蹲守的警員依未依兩段式左轉開罰。在地民眾驚呼，之前完全不知道；警方指出，該路口是易肇事路口，已增設至4面兩段式告示牌

在宜蘭市生活多年的1名民眾日前上午騎車沿舊城南路向南行駛，經過中山公園前，左轉進崇聖街，突然被蹲守的警察攔下。警員表示，該路口機車須兩段式左轉，直接左轉屬於違規；民眾大驚，「完全不知道！」繞一圈回去路口，還真有兩段式左轉標誌

記者詢問數名在地人，所有人都很驚訝，「第一次知道」，一般經過該路口都是直接左轉；另一方面，遭罰的民眾也不在少數，警員經常蹲守在崇聖街上，去年取締了992件未依規定左轉，甚至有民眾在Google Map上標誌了地標「兩段式取締蹲點」，分類為「自動櫃員機地點」。

民眾表示，該路口左轉不是常見的90度左轉，騎過去根本沒有意識到自己在左轉，內側車道也沒有禁行機車，經常誤以為能夠直接通過；告示牌雖設置在路邊，但被路旁樹木遮住部分，也容易忽略。既然規定兩段式左轉，當然願意遵守，希望標示能更清楚。

宜蘭分局表示，該路口不是典型的十字路口，卻是易肇事路段，2、3年前開始就規定機車兩段式左轉，也設置告示牌、畫設待轉區，然而部分民眾不清楚，持續反映，今年3月又開一次協調會，決定維持現狀，只是增設告示；目前已經有4面告示牌，路口前2面、號誌燈上1面、路口後1面。

宜蘭分局指出，未依規定左轉，可依道路交通管理處罰條例第48條，處以600到1800元罰鍰，呼籲民眾行經路口注意各種標示，保護自身安全，也守住荷包。

路口雖規定機車兩段式左轉，道路內側卻沒有禁行機車，民眾容易誤會可以直接左轉。記者陳敬丰／攝影
路口雖規定機車兩段式左轉，道路內側卻沒有禁行機車，民眾容易誤會可以直接左轉。記者陳敬丰／攝影
警方常蹲守崇聖街上開單，民眾在Google Map上標示了「兩段式取締蹲點」。圖／翻攝自Google Map
警方常蹲守崇聖街上開單，民眾在Google Map上標示了「兩段式取締蹲點」。圖／翻攝自Google Map
宜蘭市舊城南路、崇聖街口，機車須兩段式左轉，但許多在地人並不知道，警方已經將告示牌增設到4面。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市舊城南路、崇聖街口，機車須兩段式左轉，但許多在地人並不知道，警方已經將告示牌增設到4面。記者陳敬丰／攝影
警方蹲守崇聖街上開罰未依兩段式左轉，1年可取締將近千件，每件可罰600到1800元。記者陳敬丰／攝影
警方蹲守崇聖街上開罰未依兩段式左轉，1年可取締將近千件，每件可罰600到1800元。記者陳敬丰／攝影
沿舊城南路向南要彎進崇聖街（途中紅色箭頭方向），機車須兩段式左轉，但該路口並非典型十字路口，民眾往往沒有意識到。圖／翻攝自Google Map
沿舊城南路向南要彎進崇聖街（途中紅色箭頭方向），機車須兩段式左轉，但該路口並非典型十字路口，民眾往往沒有意識到。圖／翻攝自Google Map

告示牌 宜蘭 標誌

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