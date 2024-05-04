北市吳興街女屍遺體腫脹嚴重初步難判 將擇日解剖驗屍

張姓女子昨午被發現陳屍台北市信義區吳興街住處，其頭部套有塑膠袋、背部有穿刺傷，警方介入不排除他殺可能，鎖定張女因詐欺案遭通緝的丈夫陳姓男子涉有重嫌，積極追查中；檢警今早相驗，因遺體腫脹腐爛初步難判，暫冰存遺體，將擇日解剖驗屍釐清死因。

警方調查，信義區吳興街某民宅3樓近日飄散腐臭味，民眾向里長求助，昨報警處理，警、消破門入屋，發現42歲張女陳屍臥室，現場血流滿地，張女頭部套有塑膠袋，背部有穿刺傷，遺體腫脹腐爛，員警初判張女死亡時間超過1周，不排除他殺可能。

據悉，張女曾涉刑案，其丈夫47歲陳男也因涉犯詐欺案遭通緝中，案發後專案人員調閱周遭監視器畫面清查疑點，發現陳男持續失聯，鎖定其涉有重嫌，持續追查中。