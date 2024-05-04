員林火車站腳踏車停車場竊案多 啟用新監視系統方便追查

彰化縣員林火車站腳踏車停車場，免費停車但無人看管，腳踏車失竊時有所聞，不是失竊點沒監視錄影器就是錄影畫面模糊，警方失去追查線索；經溝通獲員林火車站支持並架裝13組監視系統，採500萬畫素高解析度鏡頭，本月啟用，可望有效遏阻發生腳踏車竊案。

火車站向來是通勤族和通學學生寄放接駁車輛的地點，機汽車需付費停車，車輛管理較嚴謹，相對的腳踏車免費停放也無人看管，失竊率高於火車站停車場的汽機車，員林火車站先前多次發生腳踏車遭竊，被害人報案，警方發現有些失竊點沒監視錄影器，或有錄影卻系統老舊畫面模糊，看不清竊賊模樣，查辦徒勞無功。

員林警分局長吳詠傑今表示，今年3月聯繫員林火車站討論更新監視錄影系統一案，經雙方溝通，員林火車站長李瑞德向上級反映並爭取，獲同意換裝新型監視錄影系統，4月間在員林火車站腳踏車停車場裝置13組監視錄影系統，錄影畫素提高到500萬高解析，驗收期間勘查畫面清晰，拍得一清二楚。

員林火車站腳踏車停車場舊監視錄影系統數量屈指可數，本月啟用新監視錄影系統，不知是新系統從各個角度裝設，布點密集，或是全新器材引人注意，啟用多日沒發生腳踏車失竊案。