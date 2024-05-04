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新竹驚見疑似外籍女子抖奶裸奔 被居民喝斥嚇到躲進車底

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導

新竹市東區昨晚上演令人匪夷所思的一幕，一名疑似外籍女子被民眾發現三點全露、全裸狂奔衝進社區地下停車場，嚇到女住戶上前制止，更用英語喝斥要求女子滾出社區，但女子疑似受驚嚇情緒失控，鑽進車底躲避，最後被趕來的員警強制送醫。

據了解，這名膚色黝黑的貌美女子，昨晚10時許不明原因突然全裸在東區振興路上狂奔，過程中還被民眾目擊與另外一名男子發生拉扯，但不清楚該男子是否是這名女子的友人，還是單純關心女子的路人，但女子隨後掙脫，便快步跑進一旁社區大樓地下室。

居民稱，當時天色昏暗，但女子全身裸體非常顯眼，「抖著奶」逃進社區大樓內，根本來不及上前拿衣物為她遮蔽。社區大樓住戶也目睹這驚人一幕，一名住在社區內的婦人看到裸女跑進來也被嚇到，急忙追上去關心。

不過裸體女子卻不顧一切一直往地下室內衝，讓婦人也不斷出聲喝止她，氣到要求女子離開社區，但發現女子可能聽不懂國語後，婦人只好用英語要求女子離開，喝斥女子不是住戶不應該進來，隨後打電話報警求助。

警方趕抵現場後，只見該名女子已經嚇到情緒崩潰，全裸蜷縮躲進車下，任人向她喊話都不理會，完全無法溝通，且因身上全裸沒有身分證件，連女子是哪國人、講哪種語言都不得而知，只好先暫時將她強制送醫，待女子情緒穩定後，才能釐清她發生什麼事，是否遭遇危險才會全裸逃進社區地下室躲避。

住戶 全裸 情緒

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