麥當勞驚見父對女童賞巴掌吼「怎不去死」！被阻止仍不停手嗆：干你屁事？

一名網友分享，近日在北部一間麥當勞找位子，看到一名爸爸疑似因為女兒丟錯垃圾，竟開口辱罵「是白癡嗎？」、「怎麼不去死？」，甚至賞了女兒2巴掌！圖/翻攝Dcard

這種家庭管教方式，實在讓人看不下去！一名網友分享，近日在北部一間麥當勞找位子，看到一名爸爸疑似因為女兒丟錯垃圾，竟開口辱罵「是白癡嗎？」、「怎麼不去死？」，甚至賞了女兒2巴掌！貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「小女孩在麥當勞被爸爸多次摑巴掌」為題，表示自己在北部一間麥當勞找位子時，撞見一名爸爸疑似因女兒丟錯垃圾，怒罵「妳是白痴嗎？」、「怎麼不去死？」，更賞了女兒2巴掌！當下周圍的人全部都在看，卻沒有人敢出聲。

這名網友進一步指出，她當下立刻詢問「爸爸你需要什麼幫忙嗎？」，遭回「不需要，我在教訓小孩」、「干你屁事」說完繼續罵女兒怎麼不吃屎？後續她打了113，經由單位協助報警，她也呼籲大家，未來遇到這種事能夠發聲，即使不發聲也能蒐證，擔憂孩子在公共場合都會被賞巴掌，回家會被打成怎樣？

貼文一出後，多數網友都看不下去，紛紛表示「這位爸爸太糟糕了。你的勇敢與熱心很珍貴，謝謝你，這社會上原來還有熱心善良的人」、「謝謝你挺身而出！教訓小孩不是用辱罵跟甩巴掌的方式，那個爸爸很有問題」、「謝謝你勇敢挺身而出，希望孩子能被好好善待」、「投胎到這種人家裡真的很衰」、「不敢想像在外頭就這樣打，那在家裡是什麼樣的地獄…」、「不會教就不要生」。

此外，也有內行人指出「這類暴力案件警察是責任通報，通報後社工會開啟調查，有車牌應該可以找到車主資料」、「社安網-關懷e起來！大家如果看到也可以上這個網站自行通報唷！」。

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