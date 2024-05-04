高雄老母陪癲癇兒就醫急壞 運將途中攔警車救人

高雄莊姓男子與母親搭計程車要到醫院檢查，不料途中癲癇發作急壞老母。蔡姓計程車司機眼見一路車多，發現旁邊正有警車，趕緊求員警開道，迅速將莊男送抵醫院，救人一命。

警方了解，5月2日下午3時40許，蔡姓計程車司機（51歲）載莊姓男子（46歲）及莊母（75歲），往高醫做定期檢查，途中莊男突然癲癇發作，蔡姓司機開車到新興區七賢一路與復興一路口，受困車流當中，見情況危急，正巧看到高雄市警新興分局中正三路派出所的警車就在前方停等紅燈，急忙下車向警方求助。

員警一聽蔡姓司機說，計程車上有乘客癲癇發作，馬上叫蔡姓司機上車，由警車幫忙開道。警方說，依當時車流，到高醫可能需要10分鐘，幸好計程車司機急中向警車求助，警車鳴警笛開道，短短3分鐘便順利將莊男送到高醫急診室。

莊母非常感謝員警及時開道，才能在短時間之內救了兒子。