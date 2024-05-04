吳興街女子命案丈夫涉嫌 家屬相驗：很久沒聯絡

42歲張姓女子陳屍台北市吳興街一處民宅，頭部被套上塑膠袋，上半身包覆棉被，背部有多處疑為刀傷的穿刺傷，昨天傳出屍臭味才被發現，檢方今天上午緊急相驗遺體，但因為屍體腫脹，暫時還無法釐清死因，因此暫時冰存擇日解剖，死者母親、哥哥到場，家屬說死者和家裡很久沒有聯繫，也不清楚交友狀況。

目前檢警將張女的47歲陳姓丈夫列為嫌疑人，陳姓男子目前失去蹤影，警方正追查下落。據了解，兩人生有一子，幼童平時交由親友照顧，張女幾乎沒有和家裡聯繫。張女與陳姓丈夫都有詐欺前科，丈夫今年3月因詐欺案未到案執行，被地檢署通緝。鄰居透露，兩人居住吳興街，平常少與人互動，很少看到陳姓丈夫，近日更是幾乎不見人。

吳興街派出所昨天下午2時許，接獲里長報案，指出吳興街民宅內有不明臭味傳出，警方通報119消防局派員到場，會同里長破門進入後，發現屋內有一名女性遺體，勘查發現已死亡多時，因此立即通知警察局刑事鑑識中心到場採證。