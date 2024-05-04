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影／高雄阿伯騎機車過街小心左看右看 一起步卻撞飛雙載騎士
65歲王姓男子昨晚騎機車行經高雄市左營區重信路欲左轉重惠街，先停在路旁停等，小心翼翼左看右看，以為沒來車，催了油門往前行駛，結果不偏不倚撞上急馳而來的機車，導致對方白姓騎士及後座李姓男子摔車。3人摔倒在地，全身多處擦挫傷，幸送醫無大礙。
左營警分局交通分隊昨晚7時許獲報，指左營區重信路與重惠街26巷口有交通事故發生，隨即派員前往處理。
警方到場後，發現是王姓男子（65歲）當時騎乘機車沿重信路慢車道由東向西行駛，欲左轉重惠街26巷，當時後方同向白姓男子（24歲）騎機車搭載李姓男子（24歲）剛好騎機車經過，王機車左轉往前衝，當場撞上白的機車，3人紛紛連人帶車摔倒在地。
事故發生導致王男腹部撕裂傷，白、李2人則全身多處擦挫傷，所幸經救護員送醫治療後無生命危險，王、白2人經警方酒測均無飲酒情事；相關肇責由交通大隊進一步釐清判定。
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