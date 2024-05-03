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太離譜！律師定位佳里分局 抵達後竟在40分鐘車程遠六分局

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「咦！這不是佳里分局嗎？」有名外地律師今上午11時約了佳里警分局偵查佐送交起訴書，未料經由google地圖導航，他抵達後其標示地址「南區中華南路二段241號」，進入分局偵查隊詢問後，這才該址竟是台南市警局第六分局，而非佳里分局，讓他直呼「太離譜」。

該律師進入六分局偵查隊，表明已約好時間，要找該名偵查佐，經員警連繫上同姓當事人，但對方12時才上班。律師納悶不是約好11時，怎麼人不在呢？他察覺有異，追問「這不是佳里分局嗎？」。員警答覆「這是六分局耶」。

律師這才發現搞錯了，表示打了「佳里分局」，經由google地圖導航，開車來到「南區中華南路二段241號」。他發覺搞烏龍，打電話向佳里分局偵查佐解釋其原委，再向員警詢問佳里分局地址實為「佳里區忠孝路7號」，只好再花40分鐘重新導航到佳里分局赴約。

六分局員警指出，不知為何google地圖導航，確實誤植分局地址，之前到佳里分局洽公，搜尋其地址竟出現六分局的地址，發現有誤之後，重新以「佳里派出所」定位，才順利找到同棟辦公廳舍的「佳里分局」。

經輸入「佳里分局」，竟出現台南市警六分局「南區中華南路二段241號」地址，兩分局車程約需40分鐘。圖／讀者提供
經輸入「佳里分局」，竟出現台南市警六分局「南區中華南路二段241號」地址，兩分局車程約需40分鐘。圖／讀者提供

地圖 律師

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