北投警調監視器競賽 限30分鐘火速抓詐欺犯逃逸路線…冠軍拿5千

北投警分局為提升員警調閱監視器的辦案能力，首度舉辦「治安要點錄影監視系統」調閱競賽，抽出考題限時30分鐘，調閱詐欺犯嫌駕車逃逸路線，光明派出所警員拿下第一名，獲頒5千元獎金。北投分局強調，每季將規劃相關新手盃、菁英盃調閱監視器競賽，強化員警偵查犯罪技巧與成效。

北投分局指出，錄影監視系統是當今科學辦案有力的工具之一，當重大刑案發生時，專案小組偵辦案件更是與時間賽跑，常見調閱犯嫌來線、去線動態，用以追捕行蹤，台北市已建構綿密的錄影監視系統，調閱監視影像技巧益形重。

北投分局今年4月18日首度舉辦「治安要點錄影監視系統」調閱競賽，員警們組隊參賽2人一組，此次抽出考題為「詐欺犯駕車逃逸，調閱本局監視器，追蹤該車行車路線」參賽者分別在分局、派出所等7處所，限時半小時操作系統調閱監視器，再筆試作答依序填寫調閱的監視器及時間。

此次調閱監視器高手為光明派出所警員翁浩翔、曹遠拿下第一名，第二名永明所警員李冠琮、沈哲言，第三名石牌所巡佐莊張豪、警員林擎翔。翁浩翔表示，此競賽非常貼近實務，考驗員警是否熟悉操作監視器系統，對偵辦刑案很有幫助，他們一人調閱監視器、另一人負責記錄調閱結果，也能磨練團隊合作及默契。