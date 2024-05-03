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影／整排違停「學長」！高雄機車族好為難 警：最重可罰1200

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武區水管路今天上午有機車騎士將行車影像貼網，沿途多輛大型砂石車停靠慢車道上，甚至出現兩輛大型車阻擋後方機車通行的情況，對此，仁武分局表示，該路段有快慢車道分隔島，大型車不得停於慢車道上，依道路交通管理處罰條例，最重可處1200元罰鍰。

近期，高市警交通警察大隊針對大型車業者三令五申交通宣導，豈料，今天上午有機車騎士發現水管路一整排慢車道，盡是大型車霸占停放，嚴重影響行車安全。

據了解，警方統計今年截至2月底，大型車違規共取締4千餘件，加強大型車交通稽查攔停數更達2萬4千餘次，但即便如此，仍有業者等閒視之，尤其是工廠林立的北高雄地區意外頻繁，讓機車騎士上下班路途都得捏把冷汗。

而針對影片中仁武區的水管路段，警方表示，該段快慢車道以分隔島畫分，雖汽車可行駛慢車道，但影片中大型車輛逕自停車在慢車道，已屬違規，依據道路交通管理處罰條例第56條1項第9款規定，最重可罰1200元罰鍰。

高雄水管路慢車道被大型車濫停影響機車騎士交通安全。圖／取自Ｗowchout 地圖型行車影像分享平台
高雄水管路慢車道被大型車濫停影響機車騎士交通安全。圖／取自Ｗowchout 地圖型行車影像分享平台
高雄水管路慢車道被大型車濫停影響機車騎士交通安全。圖／取自Ｗowchout 地圖型行車影像分享平台
高雄水管路慢車道被大型車濫停影響機車騎士交通安全。圖／取自Ｗowchout 地圖型行車影像分享平台

交通違規 影片 機車騎士 車道

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