「我肚子餓」台南男校門口搶女學生錢包 尖叫聲引校安人員幫忙

台南30歲彭姓男子缺錢花用，2月20日清晨在台南護專附近早餐店，見1名女學生掏錢包買早餐，尾隨到校門口伸手行搶錢包未成，女學生緊握錢包嚇得失聲尖叫，引來校方人員衝上前解圍，報警後合力將彭逮捕送辦，台南地院認他成年人故意對少年犯搶奪罪未遂處4月。

檢警調查，台南護專學校1名17歲專科2年級的女學生，當天清晨上學前，先在學校附近的超商買早餐，付錢時拿出裝有2000多元的錢包，彭看到皮夾裡有錢，竟一路尾隨到校門口前，伸手行搶，雙方互相拉扯。

女學生緊握錢包大叫，雙方拉扯期間，引來校安人員及警衛衝上前解圍，彭見無法得逞，往火車站圓環方向逃逸。警方據報後已趕到，在距離案發地點200公尺將他逮捕，彭辯稱「我肚子餓」。

此外，警方追出，彭去年12月17日深夜騎自行車至北區元寶里活動中心，見徐姓婦人自行車停放在該處，順手牽羊代步。今年2月16日下午以相同手法偷走張姓婦人自行車，經張婦報警後，永康警方當晚在東橋一街與大橋一街口查獲。

今年1月27日下午在新市區某超商，偷走杏仁小魚乾、杏仁果、蜜汁腰果等零食，共計約361元，未結帳後離開現場，同年月29日下午再度前往該超商，偷走1個御飯糰45元藏在口袋內，經店長報警，調閱監視器後循線查獲。

台南地院指出，彭前已有多次竊盜前科，仍未思悔改，再犯竊盜4次犯行，且因缺錢而在光天化日下搶奪學生錢包，所為嚴重危害社會秩序，實應譴責，兼衡他犯後坦認犯行態度尚可，搶奪僅止於未遂，2次竊取超商所得商品價值不高，且業經老闆帶同他前往超商支付費用，2次竊得自行車也均經警方查獲發還2名被害人。

法官認他成年人故意對少年犯搶奪罪未遂處4月。又犯竊盜罪共4罪，各處拘役30日，拘役部分應執行拘役80日，可上訴。