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工讀生戲稱車禍死者「壓爛的腿肉末像肉燥飯」 高醫：已要求刪文

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高市三民區本月１日上午發生一起死亡車禍，不料高醫的工讀生竟在threads發文戲謔車禍死者，引起網友熱議。圖／讀者提供
高市三民區本月１日上午發生一起死亡車禍，不料高醫的工讀生竟在threads發文戲謔車禍死者，引起網友熱議。圖／讀者提供

高雄市三民區鼎山街、鼎勇街本月1日上午發生一起車禍，造成一名騎電動輔助車的73歲婦人被捲入砂石車底拖行，送醫不治。高雄醫學大學附設中和紀念醫院一名工讀生卻在社群平台threads（脆）發文，貼上新聞照片並描述急救的場景，指「被壓爛的腿肉末有點像肉燥飯，但看完很餓超想吃東西」。高醫表示，發現後已請工讀生刪文，並呈報上級處置。

王姓婦人（73歲）1日上午9時許，騎乘電動輔助車行經鼎山街、鼎勇街口，與1輛沿鼎勇街東往西右轉鼎山街的砂石車發生擦撞，王婦送醫搶救不治。警方說，雙方酒測時都沒有酒精反應。

一名高醫的工讀生事後在threads（脆）貼上婦人車禍現場照片發文，指「看到照片了，很慘、超慘，右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」。

這名工讀生的還在發文中寫，「問護理師學姊，不會邊壓，器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」甚至還留言「原來大家很喜歡這種脆，我以後多分享」。

高醫工讀生還留言「原來大家很喜歡這種脆，我以後多分享」。圖／翻攝自Dcard
高醫工讀生還留言「原來大家很喜歡這種脆，我以後多分享」。圖／翻攝自Dcard

有網友將這名工讀生在threads的發文截圖貼上Dcard，痛批「醫院工讀生公開戲謔死者沒問題嗎？」認為文中直接點名新聞，一絲尊重都沒有，甚至還因此得到流量很開心，把求關注的慾望建立在死者跟家屬的痛苦上「到底是什麼心態？」

網友說，查看了一下發現不是醫護人員，只是工讀生，已經寫信給醫院了，希望高醫中和紀念醫院的急診單位跟院方能注意到此情形。

高醫對此表示，經查發文的是負責急診傳送業務的工讀生，此事急診部主管已經與工讀生訪談過，亦請工讀生刪除留言，也已呈報院方首長進行後續處理。

高醫的工讀生在threads發文戲謔車禍死者，雖已刪文，但被截圖發在Dcard，引起網友熱議。圖／翻攝自Dcard
高醫的工讀生在threads發文戲謔車禍死者，雖已刪文，但被截圖發在Dcard，引起網友熱議。圖／翻攝自Dcard

車禍 高醫

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