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醫院工讀生曝傷者腿壓爛「像肉燥飯」 網怒：別人的痛苦是流量密碼？

聯合新聞網／ 綜合報導

一名醫院工讀生形容車禍傷者，「腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯)」，被批太不尊重傷者。此為急救示意圖。 圖／Ingimage
一名醫院工讀生形容車禍傷者，「腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯)」，被批太不尊重傷者。此為急救示意圖。 圖／Ingimage

一名網友在Dcard上PO出一張醫院內工讀生的社群對話記錄。該名工讀生形容因車禍被送來醫院急救的傷者，由於傷勢十分嚴重，「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯)」，他並稱看完照片後「肚子很餓，完全不影響食慾」，附上新聞照片時還說「原來大家喜歡看這種『脆』，我以後多分享」，讓原PO批評太不尊重傷者，難道別人的痛苦是流量密碼。

從工讀生的社群對話紀錄可知，他稱傷者的傷勢很慘，「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯)（對不起），腸子跑出來」。並附上與護理師學姐的對話表示，因為用盧卡斯胸外按壓系統幫傷者急救，他問學姐：「不會邊壓，器官全部被壓出來嗎？」學姐則表示：「其實會欸，血全部都流乾了。」

該名工讀生並直言自己看完照片的感受，表明「肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾」，還笑言自己「怎麼可以冷血這樣」，並稱他不太確定為何傷者「還要送醫院」，可能是因為「EMT(急救人員)說他還在動」。文末還表示，聽說傷者的家屬哭得很慘，希望他們不要太難過。

此番對話讓原PO生氣表示，醫院的工讀生竟還直接點名是那則新聞，除了違反醫護人員應尊重傷者隱私和保持專業性的法則，工讀生還因為大家喜歡看這類分享文而沾沾自喜，讓他氣炸表示：「把求關注的慾望，建立在死者跟家屬的痛苦上，到底是什麼心態？」

網友也留言表達不滿，「到底有什麼問題」、「白目當有趣」、「這種事情是可以拿來開玩笑的嗎？真不知道到底在想什麼」、「氣死了，有沒有良心啊」。

對於工讀生的離譜行徑，所屬高雄醫學大學附設中和紀念醫院表示，發現後已請工讀生刪文，並呈報上級處置。

網友在Dcard上PO出一張醫院內工讀生的社群對話記錄。擷自Dcard
網友在Dcard上PO出一張醫院內工讀生的社群對話記錄。擷自Dcard

Dcard 護理師 車禍 醫護人員 高醫

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