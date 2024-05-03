台南男腹痛難忍路旁上廁所竟昏死過去 警消馳援救一命
台南市一名61歲張姓男子，早上因身體不適，拜託鄰居載他前往醫院看診，途中因腹痛停在一間廟旁上廁所，鄰居久候不見他出來，一敲門發現張男已昏死過去，通報警消到場時患者已無生命跡象，救護人員趕緊CPR、透過骨針施打腎上腺素，再送往醫院總算救回一命。
南市消防局3日上午7時45分接獲報案，東山區林安里南99線萬姓爺廟有男子上廁所昏倒，立刻出動東原分隊2車5人馳援，分隊長陳中和帶領隊員黃裕棋、陳國淵、林泰志、陳坤璟前往，到場立刻破門搶救。
與張男同行友人指出，他載著張男要去市區就醫，經過斑芝花坑球場後，張男腹痛難耐，他們再往山下開到萬姓爺廟，就先讓張男上廁所，但過了好久，連敲門都沒回應，門又被鎖住，只好報警救人。
當時張男人倒臥廁所內，已經沒了呼吸心跳，救護人員先將張男抬到外面，馬上實施CPR，又使用骨針先後注射2支腎上腺素後，再送往柳營奇美醫院急救，所幸救護人員處置得宜，救回一命。
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