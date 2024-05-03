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影／雲林斗南嚴重車禍釀1死 汽車遭撞像保齡球瓶噴離車道

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，1名男駕駛遭撞後當場無呼吸心跳，經送醫搶救，院方9點18分宣告不治，另4名傷者目前分別在醫院治療中。

據了解，當時該路口的車輛均在停等紅燈，正當剩15秒即將變成綠燈之際，後方開在中線車道一輛淺棕色自小客車高速行駛而來，疑未注意車前狀況追撞，致前方3輛車像保齡球瓶般遭猛烈撞擊，車體毀損不堪，還有一輛外側車道的機車也被波及，另一輛在後方外側車道的汽車幸逃過一劫。

雲林縣消防局表示，獲報後派遣破壞器材車、消防車及救護車等車組到場搶救，駕駛銀色自小客車45歲林姓男子當時卡在車內，無意識及呼吸心跳，眾人齊力將人拉出送往大林慈濟醫院急救，但仍因傷勢過重，9點18分不治，回天乏術。

當時約50歲劉男駕駛的淺棕色自小客車，高速行駛追撞前車後，翻滾180度橫躺在豐田工業區入口處十字路口，目擊者說，撞擊瞬間還有汽油洩漏，車輛起火燃燒；警方表示，劉目前還在醫院治療，排除酒駕，但人尚無法製作筆錄，肇事原因待釐清。

其他傷者64歲蘇男送台大雲林分院，55歲林女、58歲陳男為夫妻，兩人是味王員工，差一個路口就要到公司卻發生交通意外，目前仍在嘉義基督教醫院治療中。

雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團。記者陳苡葳／攝影
約50歲劉姓男子今早駕駛淺棕色自小客車行經雲林斗南豐田工業區路段時，高速追撞前方車輛後翻滾180度橫躺路口。記者陳苡葳／攝影
約50歲劉姓男子今早駕駛淺棕色自小客車行經雲林斗南豐田工業區路段時，高速追撞前方車輛後翻滾180度橫躺路口。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，其中一名遭撞的林姓男子卡車內傷勢過重不治。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，其中一名遭撞的林姓男子卡車內傷勢過重不治。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，其中一名遭撞的林姓男子卡車內傷勢過重不治。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，其中一名遭撞的林姓男子卡車內傷勢過重不治。記者陳苡葳／攝影

車禍 車道 雲林

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