影／雲林斗南嚴重車禍釀1死 汽車遭撞像保齡球瓶噴離車道

雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，1名男駕駛遭撞後當場無呼吸心跳，經送醫搶救，院方9點18分宣告不治，另4名傷者目前分別在醫院治療中。

據了解，當時該路口的車輛均在停等紅燈，正當剩15秒即將變成綠燈之際，後方開在中線車道一輛淺棕色自小客車高速行駛而來，疑未注意車前狀況追撞，致前方3輛車像保齡球瓶般遭猛烈撞擊，車體毀損不堪，還有一輛外側車道的機車也被波及，另一輛在後方外側車道的汽車幸逃過一劫。

雲林縣消防局表示，獲報後派遣破壞器材車、消防車及救護車等車組到場搶救，駕駛銀色自小客車45歲林姓男子當時卡在車內，無意識及呼吸心跳，眾人齊力將人拉出送往大林慈濟醫院急救，但仍因傷勢過重，9點18分不治，回天乏術。

當時約50歲劉男駕駛的淺棕色自小客車，高速行駛追撞前車後，翻滾180度橫躺在豐田工業區入口處十字路口，目擊者說，撞擊瞬間還有汽油洩漏，車輛起火燃燒；警方表示，劉目前還在醫院治療，排除酒駕，但人尚無法製作筆錄，肇事原因待釐清。

其他傷者64歲蘇男送台大雲林分院，55歲林女、58歲陳男為夫妻，兩人是味王員工，差一個路口就要到公司卻發生交通意外，目前仍在嘉義基督教醫院治療中。