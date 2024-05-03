偷機車被法辦 竹東男交保返家憤而縱火…警方二度逮辦

新竹縣竹東鎮一名劉姓男子，從新竹市區偷騎1輛機車返家，將贓車放置家門前，因人贓俱獲遭警方移送法辦，未料劉男隔天交保返家，直到深夜竟因心情鬱悶，以打火機點燃家中雜物發洩情緒，當場引燃火勢還波及鄰宅，二度遭警方逮捕，隨後被依公共危險罪嫌送辦。

竹東警方指出，轄內二重埔派出所於上月30日接獲通報，有輛失竊機車出現在竹東地區，立即擴大調閱車牌系統，鎖定劉男涉有重嫌，最後顯示車牌位置在沿河街一帶，員警搜尋發現贓車位置後以便服現場埋伏監控，沒多久見劉男出家門準備發動機車時，當場上前攔截盤查。

劉嫌（56歲）當時否認偷車，辯稱機車擋道要移往旁邊一點。經警方提示相關跡證，他又改口「不要為難我！我會把車子騎回去還。」但人贓俱獲，被依竊盜現行犯逮捕送辦。

豈料，本月1日深夜10點左右，竹東派出所接獲報案指稱，有人在沿河街一間矮房的屋內縱火，經警員到場了解，竟發現與前日機車竊嫌為同一人，幸火勢很快被撲滅，未有人員傷亡，但隔壁鄰居有部分物品燒毀、牆面被燻黑。

獨居的劉男稱說要改建家中，才使用打火機將家中物品點火，當場被依公共危險罪嫌逮捕。全案警方正式製作筆錄時，他又改口因偷車被逮送法辦，越想越不爽才縱火發洩情緒，全案昨訊後依法再將他移送新竹地檢署偵辦。