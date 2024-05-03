影／高雄警取締違規騎士管不住嘴 脫口罵「臭淑蠟」反遭蒐證被懲處

高雄市鳳山警分局成功派出所員警上月底巡邏見騎機車曹姓男子違規紅燈迴轉且安全帽帶未扣攔查，曹否認有違規行為，數度發動機車欲離開，警方多次勸阻無效起口角，一名員警脫口罵「臭淑蠟」，結果被曹反蒐證，影片PO網討拍，分局指檢視影像查證屬實，將對該名員警予以行政處分。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高雄市鳳山區仁愛路的郵局前，片中一名機車騎士違規遭警方攔下取締，和警方發生爭執，警方情緒上來脫口罵騎士「臭淑蠟」，反遭騎士蒐證後，貼網討拍。

警方罵騎士的影像曝光後，轄區鳳山警分局檢視影片，調查該起案件發生時間在上月底傍晚5時許，當時成功派出所員警巡邏時，發現曹姓騎士（38歲），於中山東路、仁愛路口違規紅燈迴轉，且安全帽帶未扣，員警於是趨前攔查。

當下因曹男對警方攔停舉發的違規事實有意見，且屢次發動機車電門欲離開現場，警方多次勸阻無效，雙方起口角，員警一時情緒上來，脫口說出不適當言詞，事後對該不當行為也表示懊悔，由於行為屬實，分局將對該員警予以行政處分，並將持續宣導同仁執勤的情緒管控。

另曹男違規行為將依違反道路交通管理處罰條例第31條6項未戴安全帽開出500元罰單，以及違反53條1項闖紅燈部分，開出可處1200元至3600元的罰單。