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影／上班塞爆！新北三峽載冥紙聯結車翻覆 另1貨車又拋錨堵死路口

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道三號三鶯交流道出口的新北市三峽區復興路，今天凌晨4時許有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷，散落物清理到上午近9時收尾之際，竟然又有1輛大貨車拋錨在相同路口，又把路堵死，造成上班尖峰時段塞爆，直到近10時才排除。

今天凌晨4時45分許，65歲李姓司機駕駛拖掛2節拖車的全聯結車，滿載冥紙加工原料大型紙捲，由國道三號北向三鶯交流道駛出，在三峽區復興路、大智路口左轉時重心不穩，第一節拖車翻覆，大型紙捲掉落滿地，造成往鶯歌方向交通中斷。

隨後動用大型吊車、堆高機、另派貨車到場清除散落物，警方先調撥對向1線車道維持雙向通行，清晨7時30分上班交通尖峰時段造成大塞車，回堵約1.2公里。

現場持續清運散落物至上午8時47分時，竟然又有另1輛大貨車在相同路口拋錨傳動軸斷落，又把路口堵死，直到上午9時50分才把大貨車拖吊至路旁，交通恢復順暢。2起事故由警方依規定處理。

新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨4時許有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨4時許有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，清運期間造成清晨上班交通尖峰時段大塞車，回堵約1.2公里。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，清運期間造成清晨上班交通尖峰時段大塞車，回堵約1.2公里。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷。警方調撥對向1線車道維持雙向通行，現場以堆高機清運散落物。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷。警方調撥對向1線車道維持雙向通行，現場以堆高機清運散落物。記者林昭彰／翻攝
散落物清理到上午近9時收尾之際，竟然又有1輛大貨車拋錨在相同路口，又把路堵死，造成上班尖峰時段塞爆，直到近10時才排除。記者林昭彰／翻攝
散落物清理到上午近9時收尾之際，竟然又有1輛大貨車拋錨在相同路口，又把路堵死，造成上班尖峰時段塞爆，直到近10時才排除。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨4時許有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區復興路、大智路口，今天凌晨4時許有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷。記者林昭彰／翻攝

國道 塞車 車道

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