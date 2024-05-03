影／上班塞爆！新北三峽載冥紙聯結車翻覆 另1貨車又拋錨堵死路口
國道三號三鶯交流道出口的新北市三峽區復興路，今天凌晨4時許有1輛聯結車側翻掉落滿地冥紙原料大型紙捲，造成通往鶯歌方向交通中斷，散落物清理到上午近9時收尾之際，竟然又有1輛大貨車拋錨在相同路口，又把路堵死，造成上班尖峰時段塞爆，直到近10時才排除。
今天凌晨4時45分許，65歲李姓司機駕駛拖掛2節拖車的全聯結車，滿載冥紙加工原料大型紙捲，由國道三號北向三鶯交流道駛出，在三峽區復興路、大智路口左轉時重心不穩，第一節拖車翻覆，大型紙捲掉落滿地，造成往鶯歌方向交通中斷。
隨後動用大型吊車、堆高機、另派貨車到場清除散落物，警方先調撥對向1線車道維持雙向通行，清晨7時30分上班交通尖峰時段造成大塞車，回堵約1.2公里。
現場持續清運散落物至上午8時47分時，竟然又有另1輛大貨車在相同路口拋錨傳動軸斷落，又把路口堵死，直到上午9時50分才把大貨車拖吊至路旁，交通恢復順暢。2起事故由警方依規定處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言