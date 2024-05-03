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影／高雄大貨車闖紅燈輾斃騎機車女居服員 監視器讓駕駛百口莫辯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子昨天下午駕大貨車行經高雄市林園區沿海路，當場撞及騎機車的廖姓女騎士，廖整個人滾落輪下慘遭輾斃；據了解，廖是居服員，工作途中不幸喪命，父親悲痛認屍；警方調監視器發現黃當時闖紅燈，鐵證讓他百口莫辯，開罰後，依過失致死罪嫌送辦。　　

警方調查，黃姓男子（66歲）昨天下午2時28分駕駛大貨車，沿林園區沿海路往西行駛，路過沿海路與王公路口時，飛快穿越路口，當場撞上左轉的機車騎士廖姓女子（30歲）。

廖女被撞後，連人帶車倒地，機車車頭卡在大車車頭底下，人則滾落輪下慘遭輾斃，成輪下亡魂。

警方獲報趕抵現場，由於廖當場死亡，警方拉起藍色小帳棚處理；肇事的駕駛黃男經警方酒測，無酒駕行為，警方調閱監視器畫面還原現場，發現黃當時闖紅燈才撞上左轉的廖女。

警方將監視器畫面顯示給黃看，黃自知闖紅燈釀禍，無法辯解坦承；警方依違反道路交通管理處罰條例第53條對黃開出可罰3600元至5400元的罰單，令警詢後，依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，不幸遭大貨車輾斃的廖女，從事居服員工作，每天得東奔西跑到個案家裡居家服務，昨工作途中慘死輪下，廖父接噩耗見女兒最後一面，悲痛認屍時，一度無法接受女兒出門工作竟成了一具屍體。

高雄市黃姓男子昨天下午駕駛大貨車在林園區沿海路闖紅燈，撞上左轉的機車騎士廖姓女子，廖慘死輪下，監視器錄下黃當時闖紅燈肇禍。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子昨天下午駕駛大貨車在林園區沿海路闖紅燈，撞上左轉的機車騎士廖姓女子，廖慘死輪下，監視器錄下黃當時闖紅燈肇禍。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子昨天下午駕駛大貨車在林園區沿海路闖紅燈，撞上左轉的機車騎士廖姓女子，廖機車卡在大車底下，人不幸慘死輪下。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子昨天下午駕駛大貨車在林園區沿海路闖紅燈，撞上左轉的機車騎士廖姓女子，廖機車卡在大車底下，人不幸慘死輪下。記者石秀華／翻攝

機車騎士 監視器 車禍 過失致死

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