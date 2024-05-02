幫派隱身茶行組詐團 不甘遭車手黑吃黑 暴力逼還款
高雄市梓官區蔡姓男子以茶行作掩護，涉嫌組成幫派以假投資真詐財方式詐騙被害人，卻被旗下車手黑吃黑拿走120萬元，另2名車手被連坐帶往茶行毒打，不但脅迫向親友借款償還，甚至教唆行搶，因手失風遭嘉市警方逮捕，嘉義市警方溯源，將蔡男及成員等5人陸續逮捕到案。
警方調查，蔡男涉嫌以茶行作掩護組成詐騙集團，旗下3名車手於去年11月間到屏東地區向被害人面交取款120萬元，不料其中1名車手黑吃黑捲款而逃，另2名車手被連坐帶往茶行毒打，脅迫向親友借款償還，又教唆當中1名車手到嘉義市西區行搶，但沒有行搶得手，案經被害人報案，嘉市警方調閱路口監視器，鎖定行搶犯嫌身分查緝到案，才得知車手因遭黑吃黑波及被迫行搶，警方向上溯源偵辦。
嘉義市刑警大隊、市一分局與刑事警察局偵四隊、高雄市警方、台南市警方共組專案小組，由嘉義地檢察署檢察官指揮偵辦，經布線3個多月跟監埋伏，兵分多路查緝，專案小組見時機成熟以迅雷不及掩耳方式破門攻堅蔡男住處，順利將他逮獲，其他共犯也陸續到案，查扣茶行匾額、廟宇活動服幟、手機、西瓜刀、現金40萬9000元、電腦主機、螢幕、點鈔機、球棒、無線電對講機等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌將蔡嫌及共犯等5人移送嘉義地方檢察署偵辦。
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