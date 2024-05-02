幫派隱身茶行組詐團 不甘遭車手黑吃黑 暴力逼還款

高雄市梓官區蔡姓男子以茶行作掩護，涉嫌組成幫派以假投資真詐財方式詐騙被害人，卻被旗下車手黑吃黑拿走120萬元，另2名車手被連坐帶往茶行毒打，不但脅迫向親友借款償還，甚至教唆行搶，因手失風遭嘉市警方逮捕，嘉義市警方溯源，將蔡男及成員等5人陸續逮捕到案。

警方調查，蔡男涉嫌以茶行作掩護組成詐騙集團，旗下3名車手於去年11月間到屏東地區向被害人面交取款120萬元，不料其中1名車手黑吃黑捲款而逃，另2名車手被連坐帶往茶行毒打，脅迫向親友借款償還，又教唆當中1名車手到嘉義市西區行搶，但沒有行搶得手，案經被害人報案，嘉市警方調閱路口監視器，鎖定行搶犯嫌身分查緝到案，才得知車手因遭黑吃黑波及被迫行搶，警方向上溯源偵辦。