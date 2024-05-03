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醫院鏢客詐騙死灰復燃 婦花19.3萬買藥酒 求助議員追回

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市議員王家貞在議會質詢，指民眾陳情到醫院遇到「鏢客」，一醰藥酒被骗19萬3千元。記者吳淑玲／攝影
台南市議員王家貞在議會質詢，指民眾陳情到醫院遇到「鏢客」，一醰藥酒被骗19萬3千元。記者吳淑玲／攝影
台南市警局昨在議會業務報告，多名議員質詢指詐騙案件及被騙金額逐年增加，連醫院「鏢客詐騙」都死灰復燃，7旬婦人被誆騙用19萬3千元買下1罈藥酒，要求警方提出更有效的阻詐辦法；警察局長廖宗山答詢說，已要刑大利用大數據找出潛在性可能被騙民眾、什麼身分或年紀易受騙，加強事先預防宣導。

議員王家貞昨拿1罈藥酒到議會質詢說，東區1名7旬婦人4月初前往醫院看診，1對男女搭訕表示關心，並涉稱「有1帖藥方喝了治百病」，婦人接著被帶到1處民宅，同夥熱情接待指藥酒可治百病，在話術哄騙之下，用19萬3千元買下藥酒；事後驚覺被騙到服務處陳情，打電話跟對方斡旋，對方則請計程車司機送回錢，稱藥酒不要了，至於這藥酒內部泡滿各種中藥材，但是成分不明，已請台南衛生局採樣化驗。

南市刑大大隊長張文源說 ，這是傳統的金光黨手法，雖是詐欺未遂仍會偵辦，也可能涉嫌違反藥事法，以往風景區常出現的鏢客集團，也常出沒醫院用治病詐騙，專找落單老人下手，最近又有死灰復燃現象。

多名議員質詢也集中詐騙案件猖獗，議員尤榮智表示，台南不論是阻詐金額和件數，成果都是6都第1，但是國人對詐騙53%不滿意，仍要加強。

議員蔡筱薇也說，根據台南近5年重要警政統計指標，暴力、毒品等案件皆有下滑趨勢，但整體犯罪率卻提升近14%，詐欺成長104%相當誇張，應思考更有效的反詐作為，如增強網路偵蒐，從根本遏阻詐騙。

南市警局表示，台南去年阻止詐騙2600件、金額超過10億元，成果6都第1，根據詐欺犯罪統計分析，第1名為投資詐欺，2、3名則為ATM解除分期付款、假網路拍賣，將針對高發性詐欺案類納入重點查緝目標、加強情資蒐報布建。

台南 詐騙 議員

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