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影／高雄林園死亡車禍 女騎士命斷貨車輪下
高雄市林園區沿海路今天下午發生死亡車禍，30歲女子騎機車遭大貨車撞上，人車倒地，當場命斷輪下。警方對貨車司機酒測無酒駕，肇事原因由警方調查中。
據了解，今天下午近2時30分，66歲的黃姓男子駕駛大貨車，沿林園區沿海路往西行駛，路過沿海路與王公路口，廖姓女子騎機車左轉，正被貨車撞上，人車倒地，廖女遭貨車輾壓。
警、消據報趕到車禍現場，發現廖女明顯死亡。林園警分局調閱路口監錄系統畫面，發覺廖女沿慢車道行駛，可能以為快車道已紅燈，便左轉起步，不料在通過路口時遭貨車撞上，命斷輪下。確實肇事原因由警方調查中。
接獲報案在林園區沿海路與王公路口有車禍發生，港埔所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。
現場為與一台左轉的摩托車發生碰撞，30歲廖姓女摩托車騎士當場無生命跡象，汽車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。
林園分局呼籲用路人行車應遵守交通規則、依標線指示行駛，注意車前狀況，以維護交通安全，營造良善交通環境。
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