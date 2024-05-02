利用通訊軟體...詐騙代購活動門票 受害逾20人

台東警方今天宣布偵破詐騙集團在社群網站，佯稱幫忙購買演唱會門票，被害人匯款後對方就拒不出貨，目前已有20餘人受害。

台東縣警察局警大隊今天發布新聞稿表示，近期有多場演唱會活動，有時門票一票難求，歹徒抓準民眾搶不到票的心理，在臉書社群兜售門票，並且透過三方詐騙手法騙取被害人財物。

刑警大隊立案調查，鎖定黃嫌犯罪嫌疑重大，曾以臉書及Line帳號名稱「陳小可」及「林可」等暱稱向購買人佯稱販賣演唱會門票、知名酒店套票等商品，俟購票人匯款指定帳戶，經多日未收到商品或拒不出貨等情，始知遭詐騙，被害人數多達20餘人，案經專案小組蒐證完備後，報請台東檢察署指揮偵辦。