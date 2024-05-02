利用通訊軟體...詐騙代購活動門票 受害逾20人
台東警方今天宣布偵破詐騙集團在社群網站，佯稱幫忙購買演唱會門票，被害人匯款後對方就拒不出貨，目前已有20餘人受害。
台東縣警察局警大隊今天發布新聞稿表示，近期有多場演唱會活動，有時門票一票難求，歹徒抓準民眾搶不到票的心理，在臉書社群兜售門票，並且透過三方詐騙手法騙取被害人財物。
刑警大隊立案調查，鎖定黃嫌犯罪嫌疑重大，曾以臉書及Line帳號名稱「陳小可」及「林可」等暱稱向購買人佯稱販賣演唱會門票、知名酒店套票等商品，俟購票人匯款指定帳戶，經多日未收到商品或拒不出貨等情，始知遭詐騙，被害人數多達20餘人，案經專案小組蒐證完備後，報請台東檢察署指揮偵辦。
刑警大隊表示，經清查目前已有20餘人受害，將黃嫌依詐欺等罪嫌移送台東地檢署偵辦；另案發現黃嫌為桃園法院發布詐欺及洗錢防制法通緝犯即併案偵辦移送。
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