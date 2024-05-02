就是愛「美國軍醫」？婦人被騙35萬 3個月後竟再次上當

台南市黃姓婦人4個月前才被1名在臉書認識的「美國軍醫」詐騙35萬元報警；1個月前又有1個「美國軍醫」臉書加她好友，說「被她的美貌吸引」互加LINE每天聊天。黃女昨天收到對方告知已寄出禮物包裹要給她，但因為稅金問題被扣，需付費才能領取，她又到郵局要匯錢，被眼尖的行員認出，趕緊報警阻止。

歸仁警分局偵查隊表示，黃姓婦人去年底在臉書收到一則好友邀請訊息，對方聲稱是美國軍醫，因仰慕黃女美貌想與她交朋友，黃女與對方互加LINE聊天，往來一段時間後，對方表示想來台灣找她，但以帳戶遭凍結無法買機票等理由，請求黃女匯款35萬元到指定帳戶，黃女依約匯款後，對方再也沒有消息，才驚覺受騙，向警方報案。

警方表示，黃女並未因此學到教訓，今年3月又於臉書認識另名「美國軍醫」，對方的說法是已跨海寄出名貴禮物包裹要送她，但接獲船運公司來電稱，包裹因稅金問題遭扣留，需支付相關費用後才能領取。黃女便詢問對方該如何處理，對方提供帳號請她轉帳17萬元支付費用，黃女允諾幫忙，又到郵局匯款，幸虧行員警覺通知管區警員蘇靖媚到場耐心勸說後，才讓女子如夢初醒放棄匯款。