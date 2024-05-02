50歲男金門機場候機偷吃肉粽、偷特產 遭航警法辦

近日金門機場搭機旅客眾多，要小心有人趁機順手牽羊。今天上午8點多，在金門尚義機場有一名年約50歲的高雄籍戴姓男子，見鄰座的何姓男子離座許久，先是偷吃何男買的肉粽，吃完後意猶未盡，連他放在座位上的金門特產也不放過，一併摸走，還夾帶進自己的行李推車，何男回座後，發現東西不翼而飛後報警，經航警協助調閱監視器，才在機場外停車場逮到戴男，全案將依竊盜罪移送法辦。

金門機場航警所表示，航警所警員在今天上午8時50分受理何姓民眾報案，指稱所購買的金門名產遺失，何男表示他在7時30分到金門機場外候機室等候補位搭機，於候補機位登記時將所購買的金門名產6包（牛肉乾4包、果乾2包）置放於座位區，返回後即發現名產全不見。

航警所在報案後，經該所員警調閱監視器追查，發現是坐在附近的1名穿白衣男子竊取，戴姓男子還假意到處拍照，經觀察多時，發現何男未回座，刻意竊取，航警立即將受理遺失物提升為竊盜案，經通報線上執行警力及航站各駐站單位全面依特徵搜尋該竊嫌，在9時25分於機場外第一停車場內發現戴姓竊嫌，遂通報線上警力到場圍捕緝捕到案，並於所攜的行李內蒐扣報案人遭竊的名產，市價約650元。