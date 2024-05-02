快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50歲男金門機場候機偷吃肉粽、偷特產 遭航警法辦

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

近日金門機場搭機旅客眾多，要小心有人趁機順手牽羊。今天上午8點多，在金門尚義機場有一名年約50歲的高雄籍戴姓男子，見鄰座的何姓男子離座許久，先是偷吃何男買的肉粽，吃完後意猶未盡，連他放在座位上的金門特產也不放過，一併摸走，還夾帶進自己的行李推車，何男回座後，發現東西不翼而飛後報警，經航警協助調閱監視器，才在機場外停車場逮到戴男，全案將依竊盜罪移送法辦。

金門機場航警所表示，航警所警員在今天上午8時50分受理何姓民眾報案，指稱所購買的金門名產遺失，何男表示他在7時30分到金門機場外候機室等候補位搭機，於候補機位登記時將所購買的金門名產6包（牛肉乾4包、果乾2包）置放於座位區，返回後即發現名產全不見。

航警所在報案後，經該所員警調閱監視器追查，發現是坐在附近的1名穿白衣男子竊取，戴姓男子還假意到處拍照，經觀察多時，發現何男未回座，刻意竊取，航警立即將受理遺失物提升為竊盜案，經通報線上執行警力及航站各駐站單位全面依特徵搜尋該竊嫌，在9時25分於機場外第一停車場內發現戴姓竊嫌，遂通報線上警力到場圍捕緝捕到案，並於所攜的行李內蒐扣報案人遭竊的名產，市價約650元。

金門航空站主任洪念慈接獲通報，相當重視，也擔心可能有其他民眾遭竊，故指示航警所應動員查緝該竊嫌以確保候機旅客的財物。洪念慈也表示，要加強民眾財物的維護，不允許竊賊於機場內行竊，除警察要加強巡場發揮警力遏止犯罪外，更表示定期廣播向民眾宣導財不離身不予竊賊有竊取的空間。

金門尚義機場最近人滿為患，卻傳出有不肖人士趁機順手牽羊，好在火速遭航警逮住，提醒民眾要多加注意。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場最近人滿為患，卻傳出有不肖人士趁機順手牽羊，好在火速遭航警逮住，提醒民眾要多加注意。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天上午發生一件竊案，一名年約50歲的戴姓男子，見鄰座的何姓男子離座許久，先是偷吃何男買的肉粽，連他放在座位上的金門特產也一併摸走，還夾帶進自己的行李推車，遭法辦。圖／金門航警所提供
金門尚義機場今天上午發生一件竊案，一名年約50歲的戴姓男子，見鄰座的何姓男子離座許久，先是偷吃何男買的肉粽，連他放在座位上的金門特產也一併摸走，還夾帶進自己的行李推車，遭法辦。圖／金門航警所提供
一名年約50歲的戴姓男子，今天上午在候機時，先是偷吃鄰座男子買的肉粽，連他放在座位上的金門特產也不放過，遭監視器拍下。圖／金門航警所提供
一名年約50歲的戴姓男子，今天上午在候機時，先是偷吃鄰座男子買的肉粽，連他放在座位上的金門特產也不放過，遭監視器拍下。圖／金門航警所提供

機場 監視器 竊盜 金門

延伸閱讀

在大陸被人強扣台胞證 台商偷渡金門回台1年後向警方自首

近千旅客滯留金門機場 加班機疏運奏效往台北還有空位

「媽祖生」金門古崗村民 冒雨虔誠拜海墘

金門縣長陳福海主持新任兩首長布達 把縣長室比做少林寺

相關新聞

影／雨天問3學生「搭便車？」 北巿好心女駕駛引家長恐慌進了派出所

台北市警方近日獲報，有國中生在校外遭遇陌生女子詢問「要不要搭便車？」引起校方及家長擔憂，經派員加強校園巡守，循線聯繫當時...

竹北莽男當街持開山刀追砍公車 嫌公車開太慢才暴走

新竹縣竹北市街頭昨天上演驚險一幕，一名男子當街持開山刀追砍公車，原因竟是嫌公車開太慢無法超車，才會氣到失控，警方循線將人...

50歲男金門機場候機偷吃肉粽、偷特產 遭航警法辦

近日金門機場搭機旅客眾多，要小心有人趁機順手牽羊。今天上午8點多，在金門尚義機場有一名年約50歲的高雄籍戴姓男子，見鄰座...

影／為愛犯傻！45歲女當車手 約警局旁收95萬遭逮捕

45歲張姓女子因網戀詐騙集團成員，被吸收為女車手，近期向南投1名婦人多次取款詐得358萬元後，竟又與婦人約在警局旁的公園...

苗栗查獲「跨性別」性工作者染愛滋 籲尋芳客主動檢驗

苗栗警方最近在苗栗市查獲一名從泰國入境的「跨性別」性工作者，經衛生單位採檢送驗發現「她」感染愛滋病毒，苗栗縣衛生局呼籲近...

豐原7旬翁自駕車摔入5米深河溝 意識不清送醫搶救中

一名林姓老翁（66歲）今天下午2時許，駕車行駛於台中巿豐原大道四段、北陽路450巷口，因不明原因竟直衝下5米深河岸邊，車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。