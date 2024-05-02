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苗栗查獲「跨性別」性工作者染愛滋 籲尋芳客主動檢驗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗警方最近在苗栗市查獲一名從泰國入境的「跨性別」性工作者，經衛生單位採檢送驗發現「她」感染愛滋病毒，苗栗縣衛生局呼籲近期曾與性工作者發生無套性行為的尋芳客，須主動接受愛滋篩檢。

此外，有不安全性行為者、感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

這名31歲的跨性別工作者3月26日從泰國入境台灣，4月23日晚間被苗栗警方查獲，對方自稱來台後都在北部地區，被查獲前一天才到苗栗市，並無性交易，調查後被送往南投收容中心等待遣返。

苗栗縣衛生局指出，衛生局及18鄉鎮市衛生所、衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院都提供準確、注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，如果對自身健康狀況有疑義者，可致電上述機關或院所預約愛滋篩檢服務，也可至衛福部疾病管制署網站查詢各地的匿名篩檢點，就近篩檢。

衛生局指出，苗栗縣愛滋病感染個案去年增加8人、今年4人，目前列管個案總數331人，在台灣本島發生率多年來都保持最低。

苗栗最近查獲一名泰籍性工作者感染愛滋病毒，縣衛生局呼籲近期曾與性工作者發生無套性行為的尋芳客，請主動接受愛滋篩檢。圖／聯合報資料照片
苗栗最近查獲一名泰籍性工作者感染愛滋病毒，縣衛生局呼籲近期曾與性工作者發生無套性行為的尋芳客，請主動接受愛滋篩檢。圖／聯合報資料照片

性行為 愛滋病 衛生局 跨性別

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