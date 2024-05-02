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影／好心警載醉男回家 他抓狂破壞警車還想毆警...下場慘了

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

花姓男子昨晚酒醉搭計程回家，但卻拒付計程車費，被小黃司機直接送到派出所，員警好說歹說勸他付錢下車，因花父年紀大無法來接他，好心警開巡邏車送他回去，沒想到他把車內壓克力隔板打到碎裂，警方改依妨害公務罪嫌將他逮捕，今天移送士林地方檢察署偵辦。

警方說，曾姓計程車司機昨晚9點多，把車開到金山警分局老梅派出所，表示花姓男乘客（45歲）酒醉搭乘計程車後，拒付車資也拒絕下車，請求警方協助。

老梅派出所員警上前關切，說服花男支付車資並下車，花男下車後，到派出所大門，發酒瘋，以不當言論對員警叫囂，並躺在派出所廣場前，員警勸說他就醫或離去，沒想到花男都不理，還作勢揮拳要毆警，員警見狀依警察職權行使法對他實施保護管束，並通知花男家人。

員警聯繫花男老父，因花父表示年事已高，請求警方協助載送花男返家，員警好心就同意載他回去，但載送過程中，花姓男子情緒又失控，電話中又與花父爭執。

警方調查，花男到住處時，情緒又失控，徒手猛敲警車內物品，勸阻也沒用，導致前座壓克力隔板碎裂，警方改以妨害公務將花男逮捕，花父看了也傻眼。

花父表示，不知兒子會喝得如此醉，也直呼誇張。警方說，原本要送花男回家，但因他破壞警車物品，還企圖毆警，已是妨害公務罪現行犯，因此從花男家，再送回派出所所，改移送士林地檢署偵辦。

警方表示，民眾若有飲酒，應注意自身酒量，適量飲酒並保持意識清醒，以確保自身生命財產安全。

好心警載醉男回家，抓狂破壞警車還想毆警改妨害公務送辦。記者游明煌／翻攝
好心警載醉男回家，抓狂破壞警車還想毆警改妨害公務送辦。記者游明煌／翻攝
好心警載醉男回家，抓狂破壞警車還想毆警改妨害公務送辦。記者游明煌／翻攝
好心警載醉男回家，抓狂破壞警車還想毆警改妨害公務送辦。記者游明煌／翻攝

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失控 妨害公務 計程車司機 警車

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