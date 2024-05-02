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影／雨天問3學生「搭便車？」 北巿好心女駕駛引家長恐慌進了派出所

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方近日獲報，有國中生在校外遭遇陌生女子詢問「要不要搭便車？」引起校方及家長擔憂，經派員加強校園巡守，循線聯繫當時汽車駕駛。蕭姓女子今到案說明，當日是見3名學生大雨天中路邊等車，好意詢問並無惡意，警方仍提醒未經家長同意應避免爭議。

警方調查，台北市松山區某中學3名學生（2女1男），因時值全國中等學校運動會放假，4月24日上午9時許相約在校外集合準備出遊，於光復北路上撐傘等待搭乘計程車，突有一輛白色汽車靠近，駕駛詢問「要不要搭便車？」

3人拒絕後疑惑駕駛行為，事後告知校園警衛，校方對校內師生加強宣導，呼籲學生勿搭乘不明人士車輛，此事在家長群組廣傳，引起部分家長擔憂。

轄區松山分局警方接獲相關陳情後介入調查，發現3名學生情緒緊張之下記錯該車顏色為白色，當天實為一輛黑色轎車靠近學生，經聯繫，73歲蕭姓女子今早10時到案說明，稱當天大雨天，她外出辦事經過相關路段，不忍3名學生撐傘淋雨，所以開車靠近詢問需不需要協助載送，無其他惡意。

警方透過監視器畫面、行車資料等，初步查證蕭女說法無疑，後續仍提醒蕭女，學童較無判斷能力，未經家長同意，應避免隨意載送青少年，以避免造成類似爭議。警方表示，民眾若發現可疑情事，仍可向警方通報，警方將加強校園巡守，維護學童安全。

73歲蕭姓女子今早10時到案說明，稱當天大雨天，她外出辦事經過相關路段，不忍3名學生撐傘淋雨，所以開車靠近詢問需不需要協助載送，無其他惡意。記者李隆揆／翻攝
73歲蕭姓女子今早10時到案說明，稱當天大雨天，她外出辦事經過相關路段，不忍3名學生撐傘淋雨，所以開車靠近詢問需不需要協助載送，無其他惡意。記者李隆揆／翻攝

北市 國中生 巡守 校園

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