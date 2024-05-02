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影／台中市警局首創引入ChatGPT 未來將以AI寫新聞稿

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警察局今宣布導入「生成式AI ChatGPT平台」作為撰寫新聞稿工具，是全台各縣市警局首創，目的除減輕警員人力打字時間成本，也希望維持各單位發布新聞內容品質一致性，將先以為民服務、刑事破獲及交通案件等新聞為主，為期3個月推廣期後檢視成效。

台中市警局表示，為讓各分局、大隊都能使用AI技術，各單位發稿人員已於2個月內完成規畫、人員訓練，已有80位警員完成AI平台基礎使用，以及進階操作新聞稿撰寫訓練。

警方說，AI平台生成的新聞稿，可以輸入簡單的案件狀況，包括人、事、時、地、物後，在不到1分鐘內生成高達400至800字的新聞稿，並可以反覆修正，直至生成內容符合精確要求，未來台中各分局、大隊將利用該AI平台撰寫後發布新聞稿。

警方也說，現行使用AI技術撰寫的新聞稿，會先著重於為民服務、刑事破案及交通宣導等主動發布案件，並以3個月推廣期，由各分局、大隊配置1組帳號使用。

警方估計，引進AI技術寫新聞稿效率可提升60%，同時降低人工錯誤率，可以更快速、精確回應媒體、社會對警政資訊需求。

台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影
台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影

ChatGPT 台中市 警察

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