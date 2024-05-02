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國3中寮隧道掉落黑豬徘徊 車主最重可罰1萬8000元

中央社／ 高雄2日電

國道3號北向中寮隧道路段今天凌晨2時許有黑徘徊，警方獲報派員1小時內排除、未造成事故；將通知掉落車主到案說明，若違規可依道交條例開罰，最重可處1萬8000元。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，將調閱路段即時監測影像及ETC門架資料比對追查掉落車輛，並通知車主到案說明，查證後依規舉發。

警方提醒，車輛載運相關物品時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落，以免危害自身及其他用路人安全；若違規可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

依農業部民國112年5月底養豬頭數調查結果，國內毛豬在養數量前6名縣市依序為雲林縣155.8萬頭居冠，其次是屏東縣、彰化縣、台南市、嘉義縣及高雄市，6縣市總飼養頭數占全國總頭數8成7，集中於中南部地區。

業者為販售豬隻頻繁透過公路運送，不時發生豬隻掉落造成交通事故；按國道公路警察局第五公路警察大隊統計，截至今年4月底已接獲3起豬隻掉落通報。

國道 警察

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