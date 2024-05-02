男被騙200萬退休金 警圍捕車手「監水」欲掏刀遭制伏
桃園一名陳姓男子透過網路加入投資群組，投入200多萬元卻慘遭詐騙，趕緊向警方報案，對此警方與陳男聯手，見31歲黃姓車手出面取款先將人制伏，結果負責監視的「監水」29歲周姓男子見狀，原本想裝路人甲落跑，但警方早就鎖定，逮捕過程中周男試圖掏出背包裡的彈簧刀，所幸隨即被警方控制，全案依法移請偵辦。
警方調查，陳姓男子透過網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，將200多萬退休金投入操作，眼見每天獲利豐厚，想領取紅利，對方卻表示需再投入700萬元才能領取款項，讓陳男嚇壞，經討價還價決定先支付50萬元。
結果經親友勸導，陳男驚覺可能受騙，立即向桃園警分局中路派出所報案，員警確認陳男已遭詐騙，立即組成專案小組和他合作查緝，與31歲黃姓車手約定在路旁交款，員警為防止車手竄逃，已事先在周邊佈下天羅地網，員警偽裝被害人親友，藉口要借機車鑰匙靠近黃男，趁他不備動手將人制伏。
另外與黃男一同前來，負責監視的29歲周姓男子見黃男被捕，假裝路人甲從旁邊經過，還準備拿出手機回報，卻不知行蹤早已被員警鎖定，訊息來不及傳出就馬上被員警壓制。過程中周男想伸手進背袋，立即遭員警控制，事後竟在袋子裡發現一把彈簧刀，周男辯稱是用來防身。經了解，兩人都是透過網路求職被指派來收錢，對於案情完全不清楚，全案依法移請偵辦。
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