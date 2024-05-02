Line群組接受「小小消防員體驗」報名？ 高市消：騙人的

高雄市政府消防局發現，近期有人士冒用消防局成功分隊照片，在Line設立「小小消防員體驗」帳號，向加入群組的民眾，索取家長和孩童個資。高雄市消防局今天發布新聞稿，請市民提高警覺，勿貿然提供個資或有匯款，以免受騙。

據高雄市消防局了解，不明人士冒用成功分隊照片及名義，設立「小小消防員體驗」Line帳號，假借媒合各地消防局活動名義，索取民眾及孩童個資，除了索取家長及兒童個資，甚至要求提供孩童的照片，用途不明，強調高雄市政府消防局並沒利用Line官方帳號或Line群組，推廣報名小小消防員體驗活動，也沒委託第三方單位媒合參加他縣市消防局活動。

高雄市消防局表示，近年「小小職人」、「小小消防員親子體驗」活動盛行，許多家長期待看見小孩穿上可愛消防衣，拍照打卡留念，不過，不肖人士可能利用此心態，索取民眾個資。