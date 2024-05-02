警政署高官吃飯出事！「塑膠袋嘔吐」遭提告 北市警朝侵占罪偵辦

民進黨新北市議員戴瑋姍，上月29日受邀至北市中正區一處私廚餐廳聚會，離席前忘記拿走放在位置上的康是美塑膠袋，警政署資訊室王姓副主任拿走後，把他當成嘔吐袋，嘔吐後丟棄。戴瑋姍火大向新北市警海山分局提告侵占等3罪，由於案發地在台北市，全案依單一窗口轉至台北市警中正一分局偵辦。

戴瑋姍今天受訪表示，4月29日至中正區銅山街一間私廚料理吃飯，晚上10點離開，忘記拿走裝有文件、衣物的塑膠袋，致電餐廳詢問，餐廳說把袋子轉交給同桌的警政署三線二星王姓警官，她隨後致電該名警官，卻被回說只有拿打包剩菜的袋子。

戴瑋姍事後查看餐廳監視器畫面，發現袋子確實就是該名三線二星王姓警官拿走，再了解發現，該名王姓警官疑因酒過三巡、不勝酒力，袋子竟被他當成嘔吐袋，嘔吐後隨手丟棄在捷運圓山站垃圾桶，戴瑋姍認為對方不老實，昨天下午指派服務處主任，至轄區海山分局控告王男侵占、竊盜及毀損罪。