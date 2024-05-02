影／投89線巨石砸道 大如「休旅車」超嚇人

連日山區降雨，南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午傳落石坍方，一顆堪比「1輛休旅車」大的巨石，從上方邊坡滾落砸在道路上，相當嚇人也影響交通；警方表示，該路段目前僅能單線通行，已派員到場管制，預估下午可望搶通。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，過去幾乎逢雨必坍，經縣府逐年改善後，道路品質及安全才獲提升；但近期山區常有強陣雨，加上先前地震，今傳出有巨石砸道。

當地民眾通報，今天清晨7時左右，投89線21K附近又有落石坍方狀況，巨大石塊從山坡滾落，直接砸在道路上，且因該顆巨石堪比一輛「1輛休旅車」大小，嚇壞眾人，但也慶幸事發當時並無人車經過，因此未造成事故，但也阻礙了交通。

警方表示，今上午獲報投89線力行產業道路21K附近有巨石滾落道路，影響人車往來通行，當下就立即通報工務單位，並派員前往現場人車管制，目前該路段為雙向單線通行，也已有怪手到場搶通，民眾行經該路段切勿逗留，應盡速通過。