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影／投89線巨石砸道 大如「休旅車」超嚇人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

連日山區降雨，南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午傳落石坍方，一顆堪比「1輛休旅車」大的巨石，從上方邊坡滾落砸在道路上，相當嚇人也影響交通；警方表示，該路段目前僅能單線通行，已派員到場管制，預估下午可望搶通。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，過去幾乎逢雨必坍，經縣府逐年改善後，道路品質及安全才獲提升；但近期山區常有強陣雨，加上先前地震，今傳出有巨石砸道。

當地民眾通報，今天清晨7時左右，投89線21K附近又有落石坍方狀況，巨大石塊從山坡滾落，直接砸在道路上，且因該顆巨石堪比一輛「1輛休旅車」大小，嚇壞眾人，但也慶幸事發當時並無人車經過，因此未造成事故，但也阻礙了交通。

警方表示，今上午獲報投89線力行產業道路21K附近有巨石滾落道路，影響人車往來通行，當下就立即通報工務單位，並派員前往現場人車管制，目前該路段為雙向單線通行，也已有怪手到場搶通，民眾行經該路段切勿逗留，應盡速通過。

仁愛警分局也表示，近期餘震狀況多，可能造成土石鬆動，加上近日鋒面過境，山區常有間歇性的豪大雨發生，易有坍方狀況發生，呼籲民眾應避免進入山區活動，若有上山需求，行車須特別注意安全，並配合現場交通管制，以免發生危害。

南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午一顆堪比「休旅車」大的巨石，滾落砸在道路上，相當嚇人也影響交通。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午一顆堪比「休旅車」大的巨石，滾落砸在道路上，相當嚇人也影響交通。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午一顆堪比「休旅車」大的巨石，滾落砸在道路上，相當嚇人也影響交通。圖／仁愛警分局提供
南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午一顆堪比「休旅車」大的巨石，滾落砸在道路上，相當嚇人也影響交通。圖／仁愛警分局提供

休旅車 力行產業道路 落石

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