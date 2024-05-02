落跑豬國道上演「大逃亡」 中寮隧道狂奔後落網幸好無傷亡

國道三號北向379.6公里中寮隧道路段，今天凌晨2時54分許發生豬隻不慎掉落，躲在中途緊急出口處，國道公路警察局田寮分隊獲報後，派遣善化工務段處理班人員耗費半小時抓捕，才將豬隻五花大綁載離，所幸未造成事故，警正調閱路段監視器及ETC門架資料比對追查該掉落車輛，警表示，車主最重可罰1萬8000元罰鍰。

國道南區路段近3月內統計，至少已發生3起豬隻貨車載運過程，不慎掉落事件，而去年10月，國三也曾發生豬隻掉落後遭車撞飛，屍體橫躺內側車道意外，由於，國內養豬縣市多集中於中南部地區，業者頻繁利用國道跨縣市運送，以至於，豬隻掉落交通事故時有所聞。

警表示，道路交通管理處罰條例明示，用路人在裝載貨物時也應捆紮牢固、嚴密覆蓋，避免貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，違者依第30條第1項第2款之規定開罰，最重1萬8000元罰鍰。