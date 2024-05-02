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落跑豬國道上演「大逃亡」 中寮隧道狂奔後落網幸好無傷亡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

國道三號北向379.6公里中寮隧道路段，今天凌晨2時54分許發生隻不慎掉落，躲在中途緊急出口處，國道公路警察局田寮分隊獲報後，派遣善化工務段處理班人員耗費半小時抓捕，才將豬隻五花大綁載離，所幸未造成事故，警正調閱路段監視器及ETC門架資料比對追查該掉落車輛，警表示，車主最重可罰1萬8000元罰鍰。

國道南區路段近3月內統計，至少已發生3起豬隻貨車載運過程，不慎掉落事件，而去年10月，國三也曾發生豬隻掉落後遭車撞飛，屍體橫躺內側車道意外，由於，國內養豬縣市多集中於中南部地區，業者頻繁利用國道跨縣市運送，以至於，豬隻掉落交通事故時有所聞。

警表示，道路交通管理處罰條例明示，用路人在裝載貨物時也應捆紮牢固、嚴密覆蓋，避免貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，違者依第30條第1項第2款之規定開罰，最重1萬8000元罰鍰。

若就國內動物運送管理辦法明文規定，運送人員裝卸動物應依動物特性，並採取適當的裝卸措施，以避免動物遭受驚嚇、痛苦或受傷，應當維護動物福利；以豬隻頻繁摔落國道事故來看，業者應盡量避免運送過程讓豬隻感到緊張、壓迫及恐懼，否則，不僅豬隻性命難保，就連用路人安全也遭受威脅，即便人豬平安，若發生在尖峰時段，抓捕過程恐造成車潮回堵，嚴重影響交通暢通。

善化工務段人員於國道三號北向379.6公里中寮隧道路段，抓捕因運送過程受驚嚇逃脫的豬隻。記者古和純／翻攝
善化工務段人員於國道三號北向379.6公里中寮隧道路段，抓捕因運送過程受驚嚇逃脫的豬隻。記者古和純／翻攝
業者運送過程讓豬隻受驚嚇逃脫，躲藏在國三中寮隧道中的緊急出口處。記者古和純／翻攝
業者運送過程讓豬隻受驚嚇逃脫，躲藏在國三中寮隧道中的緊急出口處。記者古和純／翻攝

交通事故 國道

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