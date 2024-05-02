快訊

摜破月線！台股大跌174點收20,222點 台積電跌18元收772元

地震滿月／花蓮訂房剩1%損失上看20億 五月天救得了？

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法拉利296 GTB國道自撞 32歲駕駛是彰化豪門第三代

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道1號彰化王田路段今天上午7點多發生一輛千萬紅色法拉利跑車自撞外側路肩事故，幸32歲張姓駕駛未受傷，不過也傳出這名駕駛來頭不小，是彰化在地上市公司第三代，且2021年就曾駕駛藍寶堅尼休旅車也在彰化路段發生火燒車事故，據了解張姓小開擁有超跑名車逾十輛。

國道三隊表示，紅色法拉利跑車不明原因擦撞內側護欄後爆胎並橫停於外側路肩及輔助車道，張姓駕駛並未酒駕，幸無受傷，肇事原因調查釐清中。

眼尖的網友也發現這輛紅色法拉利是296 GTB，是法拉利旗下首款油電超跑，售價約1688萬元起。更令人吃驚的是，三年多前，張男也曾駕駛藍寶堅尼休旅車在中山高彰化段發生火燒車事故，據悉今天上午他是要駕車到南彰自家工廠上班，不明原因自撞路肩。

32歲張姓駕駛超狂背景也隨之曝光，張男是彰化在地上市公司第三代，該不鏽鋼管上市公司名列全球前五大不鏽鋼管大廠，在彰化埔心及溪州等地均有工廠，也跨國至土耳其等國投資，張男是企業全力培養的接班人。

張男駕超跑二次在國道事故，都有驚無險，並未受傷，2021年4月間他在國道一號彰化田尾路段發生火燒車，其藍寶堅尼URUS休旅車疑似電子零件起火而火燒車，才買8個多月的千萬藍寶堅尼燒到剩鐵架，當時要到彰化溪州自家工廠上班的張男還站在路旁看著冒煙的超跑，畫面驚險。

據了解，張男非常喜愛超跑，除了有多輛限量法拉利車款，也收藏十多輛保時捷、藍寶堅尼等千萬超跑。

國道1號彰化王田路段今天上午7點多發生一輛千萬紅色法拉利跑車自撞外側路肩事故，張姓駕駛超狂背景也曝光。圖／翻攝自記者新聞網
國道1號彰化王田路段今天上午7點多發生一輛千萬紅色法拉利跑車自撞外側路肩事故，張姓駕駛超狂背景也曝光。圖／翻攝自記者新聞網
張姓駕駛2021年就曾駕駛藍寶堅尼休旅車在彰化路段發生火燒車事故。資料照／民眾提供
張姓駕駛2021年就曾駕駛藍寶堅尼休旅車在彰化路段發生火燒車事故。資料照／民眾提供
國道1號南向195.3公里彰化段王田路段今天上午7點多發生一輛法拉利跑車撞上外側路肩，也造成交通壅塞。圖／國道三隊提供
國道1號南向195.3公里彰化段王田路段今天上午7點多發生一輛法拉利跑車撞上外側路肩，也造成交通壅塞。圖／國道三隊提供
國道1號南向195.3公里彰化段王田路段今天上午7點多發生一輛法拉利跑車撞上外側路肩，也造成交通壅塞。圖／國道三隊提供
國道1號南向195.3公里彰化段王田路段今天上午7點多發生一輛法拉利跑車撞上外側路肩，也造成交通壅塞。圖／國道三隊提供

彰化 法拉利 藍寶堅尼

延伸閱讀

千萬法拉利自撞 國道一號彰化王田段大塞車

彰化無照無良保姆低價招攬生意 與男友兇殘虐傷4童遭判刑

中友百貨彰化店要7年才完工？ 包商：2028年農曆新年前如期完成

鋒面+東北季風到 賈新興：彰化以北慎防較大雷雨

相關新聞

手提袋被當「嘔吐袋」丟了？戴瑋姍怒告警政署警官3罪

新北市議員戴瑋姍上月29日到北市餐敘，結束後裝有工作重要文件、衣物的藥妝店塑膠袋卻遺失，經查餐廳監視器，發現餐廳員工轉交...

影／男童突從車陣縫隙鑽出！駕駛嚇壞大叫 網斥：想重讀幼稚園？

《記者爆料網》YouTube頻道上近日一則影片引起關注，從行車記錄器可見一名背著書包的男童，在馬路對向車陣的縫隙中突然鑽出，並快速通過駕駛人的這一道馬路，讓拍攝到此畫面景象的女駕駛當場嚇得叫出聲來。

警政署高官吃飯出事！「塑膠袋嘔吐」遭提告 北市警朝侵占罪偵辦

民進黨新北市議員戴瑋姍，上月29日受邀至北市中正區一處私廚餐廳聚會，離席前忘記拿走放在位置上的康是美塑膠袋，警政署資訊室...

校安漏洞！嘉市學生網路口角 家長撂人闖校園興師問罪

嘉義市議員郭定緯上午質詢揭露，某校學生與他校學生發生網路口角糾紛，隔日家長竟撂人闖校在公共場所飆罵，造成學生身心受創，質...

影／投89線巨石砸道 大如「休旅車」超嚇人

連日山區降雨，南投仁愛投89線力行產業道路21K處今上午傳落石坍方，一顆堪比「1輛休旅車」大的巨石，從上方邊坡滾落砸在道...

落跑豬國道上演「大逃亡」 中寮隧道狂奔後落網幸好無傷亡

國道三號北向379.6公里中寮隧道路段，今天凌晨2時54分許發生豬隻不慎掉落，躲在中途緊急出口處，國道公路警察局田寮分隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。