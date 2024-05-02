法拉利296 GTB國道自撞 32歲駕駛是彰化豪門第三代

國道1號彰化王田路段今天上午7點多發生一輛千萬紅色法拉利跑車自撞外側路肩事故，幸32歲張姓駕駛未受傷，不過也傳出這名駕駛來頭不小，是彰化在地上市公司第三代，且2021年就曾駕駛藍寶堅尼休旅車也在彰化路段發生火燒車事故，據了解張姓小開擁有超跑名車逾十輛。

國道三隊表示，紅色法拉利跑車不明原因擦撞內側護欄後爆胎並橫停於外側路肩及輔助車道，張姓駕駛並未酒駕，幸無受傷，肇事原因調查釐清中。

眼尖的網友也發現這輛紅色法拉利是296 GTB，是法拉利旗下首款油電超跑，售價約1688萬元起。更令人吃驚的是，三年多前，張男也曾駕駛藍寶堅尼休旅車在中山高彰化段發生火燒車事故，據悉今天上午他是要駕車到南彰自家工廠上班，不明原因自撞路肩。

32歲張姓駕駛超狂背景也隨之曝光，張男是彰化在地上市公司第三代，該不鏽鋼管上市公司名列全球前五大不鏽鋼管大廠，在彰化埔心及溪州等地均有工廠，也跨國至土耳其等國投資，張男是企業全力培養的接班人。

張男駕超跑二次在國道事故，都有驚無險，並未受傷，2021年4月間他在國道一號彰化田尾路段發生火燒車，其藍寶堅尼URUS休旅車疑似電子零件起火而火燒車，才買8個多月的千萬藍寶堅尼燒到剩鐵架，當時要到彰化溪州自家工廠上班的張男還站在路旁看著冒煙的超跑，畫面驚險。