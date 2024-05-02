獨／2肥鵝掙脫逛街擾交通 被抓上巡邏車帶回連帶飼主受罰

新竹市北大路上今天上午9時許有男子牽著2隻可愛的肥鵝逛大街，未料2位婦人見鵝可愛竟出手飛撲逗弄，導致2隻肥鵝掙脫跑到馬路上。由於2隻鵝已掙脫恐造成用路人危險，警方到場後執行另類「護鵝專案」，開巡邏車在2隻鵝後方戒備維護交通。警方表示，由於男子屢勸不聽，經常遛鵝造成交通混亂，已將飼主和2隻肥鵝帶回警所，「警詢」後依規開罰。

有民眾在「新竹人新竹事」貼出一段影片，畫面只見穿著藍衣的婦人正在抓鵝，男飼主則不斷在旁喝斥婦人「放開牠」，這時警方到場排解糾紛，詢問男飼主「怎麼沒有牽著鵝？放在路上亂跑很危險」，這時候男飼主暴怒對警方說：「你閉嘴」，婦人也對男飼主說「會出車禍」，男飼主則說：「出車禍我會負責」。

據了解，原本男飼主今天上午9時許一如往常牽著家中2隻寵物鵝到街上散步，未料2名婦人看見鵝可愛，便出手逗弄、飛撲，導致鵝掙脫牽繩跑到馬路上亂竄，路人見狀趕緊報案。

警方到場後，原以為飼主沒有繫牽繩害得寵物亂跑，經詢問才得知事情原委，但由於2隻肥鵝已掙脫牽繩，加上男飼主情緒不穩定，為了用路人的安全，最終警方執行另類「護鵝專案」，開巡邏車在2隻鵝後方戒備維護交通。

警方指出，由於該飼主經常遛鵝造成交通混亂，且都選在人潮、車潮眾多鬧區，屢勸不聽，因此將該飼主和2隻「嫌犯」肥鵝帶回北門派出所，並依道路交通管理處罰條例84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，處該飼主3百元以上、6百元以下罰鍰，以示警惕。至於飼主是否違反動保法，已交由動保所認定。