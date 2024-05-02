台南歸仁救護車出勤 不慎遭女騎士攔腰撞上

台南市第五救災救護大隊歸仁消防分隊救護車今早執行疾病救護，在行經永康區高速一街二段和復興路交叉路口欲左轉時，不慎與綠燈直行的詹姓女騎士發生車禍，救護車遭攔腰撞上，當下車內還載著準備送醫的患者，所幸救護車並未翻覆，救護人員趕緊請求支援，將車內的患者送醫；詳細車禍事故原因、相關肇責，仍待警方進一步調查釐清。

消防局指出，歸仁消防分隊今早8點多接獲報案，出勤執行疾病救護送醫途中，在永康區高速一街二段和復興路交叉路口遇紅燈，通過時先採取防禦舉動後，卻不慎與一名女性機車騎士發生車禍，119隨即派遣大灣消防分隊救護車前往支援，原車內患者後送永康奇美醫院。

永康警方調查，詹姓女騎士沿復興路西往東方向與綠燈直行時，疑似因分心恍神，未注意車前狀況，因此與沿高速一街由南往北方向行駛的救護車發生車禍，雙方駕駛人經檢測後，均無酒精反應，詹女雖因右大腿內側有擦挫傷，但並未送醫，詳細車禍事故原因仍待進一步釐清。