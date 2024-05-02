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租加工廠屋頂設太陽光電卻起火燒光 綠能公司獲賠1600萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南一綠能科技公司向西港塗布加工廠承租廠房屋頂，斥資1千6百多萬元建置太陽光電發電系統，未料去年2月2日工廠大火付之一炬，因而對簿公堂，經消防局調查「微小火源-火花、火星」是火災原因，台南地院認工廠有過失致太陽光電發電系統全部燒燬，判賠1600萬多元。

綠能科技公司主張，向工廠承租其廠房屋頂，用以建置太陽光電發電系統，雙方前年3月1日就其租賃契約公證後，陸續向銀行借款1200萬元，委託廠商施作，共花費成本為1699萬多元。

而廠房去年2月2日下午2時41分許發生火災，經消防局火災調查，認起火處為廠房製造生產區外北側附近處，起火原因為「微小火源-火花、火星」引起火災，致其太陽光電發電系統全數毀損。

公司主張，工廠未依法令善盡管理權責，致其太陽光電發電系統悉數毀損，公司所受損害顯因工廠過失所致，因而提告求償損失設備費1699萬多元，及可預期取得購售電電費利益48萬多元，共計1747萬多元

工廠方面否認有故意過失。工廠表示，是塗布加工廠，並非PVC製造廠，廠內並無大量揮發溶劑甲苯，只有少部分供清潔器具使用，公司對其所營事業及廠內物質之陳述與事實不符。

工廠指出，歷年均有通過消防安檢，並無證據顯示有違反任何消防法規。根據兩造所簽訂屋頂租賃契約當中提到「租賃標的因…火災等不可抗拒因素導致滅失，或已達不能正常使用收益之程度時，雙方得終止契約並互不負任何賠償責任。」，火災並非其故意過失，屬於契約所指「不可抗拒因素」，雙方得依規定終止契約，且互不負損害賠償責任。

台南地院指出，據火災原因調查鑑定書，從現場跡證研判，起火處擺放一桶約剩3、40公斤壓克力感壓膠桶、攪拌器，壓克力感壓膠桶為易燃易揮發的液體，攪拌後極易為微小火花、火源所引燃。而火災發生很久以前，有員工就曾看過攪拌器在攪拌時，攪拌器的馬達會產生微小的火花或火星。

火災發生之前，另員工看到壓克力感壓膠桶內攪拌器著火，但當時並無人使用攪拌器，於是走出去要將攪拌器拿起時，右手不慎著火，此時攪拌器與壓克力感壓膠桶傾倒，壓克力感壓膠四處流動，導致火勢迅速擴大蔓延，足見起火原因是攪拌器使用過程沾黏（附）其膠料或揮發蒸氣，攪拌器馬達啟動或停止瞬間，馬達運轉或電源接點皆可能產生微小火星、火花，進而引燃。

同時，工廠從事塗布加工業務，作業時會依客戶需求添加硬化劑、顏料等化學物，而有使用壓克力感壓膠的必要，作業時原應注意壓克力感壓膠為易燃液體，閃火點為4.4°C，應避免其生微小火花、火星，進而引燃，然其員工疏未注意，使該壓克力感壓膠的易燃液體接觸火花進而引燃，發生火災事故，致對方太陽光電發電系統全部燒燬，過失甚明。

法官認為，該公司得向被告請求賠償金額為設備損失1618萬多元、所失利益躉購電費為48萬多元，共1666萬多元，可上訴。

台南一綠能科技公司向西港塗布加工廠承租廠房屋頂，斥資1千6百多萬元建置太陽光電發電系統，去年2月2日工廠大火付之一炬，雙方對簿公堂。圖／讀者提供
台南一綠能科技公司向西港塗布加工廠承租廠房屋頂，斥資1千6百多萬元建置太陽光電發電系統，去年2月2日工廠大火付之一炬，雙方對簿公堂。圖／讀者提供

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