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賣屋幫還賭債卻逼死父 半年後啃老男仿效父陳屍八里...家人拒領

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子好賭成性缺錢便向家人討要，逼得李男父母賣掉新北房產幫其還債，舉家搬遷他處租屋。李男沒有感念親恩持續賭博、討錢，甚至暴力對其父母。半年前李父受不了逆子逆為，選擇在新月橋下離開人世。這個月17日上午李男在新北八里一處公園籃球場，仿效李父方式離開人世，李男家屬獲知死訊拒領遺體。

據了解，李姓男子（42歲）下有弟、妹，一家人本同住在新北新莊，李男好逸惡勞沾惹賭博，十賭九輸卻常讓李男賭輸，李男缺錢花用、被人催討賭債，便向家人伸手要錢，不過每每討錢不成，他便施以暴力對其父母，讓街坊鄰居看不下去多次報警協處。

李男為躲避追債沒與家人同住，他以車為家，四處漂泊浪跡新北街頭，還在車內飼養三隻貓咪，遭動保團體檢舉查處。但李男賭性堅強依然故我，持續賭博欠債。去年李又欠下賭債向家裡要錢。李男父母被恐嚇威逼，只好賣掉新北房產替李男還債，全家為此搬遷他處租屋，刻意斷去與李聯繫，希望讓李重歸正途。

怎料，李男未思親恩，循線找到兩老租處繼續啃老討錢。李父面對逆子逆為，早已身心俱疲。去年9月18日清晨近6時許，李父獨自騎乘一輛腳踏車，來到新北市新莊區新月橋籃球場，旋即在一張便條紙上，寫下大兒子李男全名，直指他的死就是被大兒子所害的，希望大兒子往後能放過他媽媽。

近來李男疑似又在外欠債，向家人討錢不成，李男透過通訊軟體留下訊息給妹妹說，「兩萬元欠債媽媽應該不會幫我了……他真的有多張匯款證明，可證明他真的有把錢拿去還人」，還說，「會下去跟爸爸道歉」這個月17日清晨6時許，李男被發現陳屍在新北市八里區一處公園籃球場籃架下。

警方獲報到場圍起封鎖線採證，並循線通知李男家屬到場指認，但家屬似乎對李男害死李父心有怨懟，拒絕到場指認協處、領回遺體。

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李男好賭人被迫賣屋幫他還債，李卻不思進取持續賭博，半年前李父選擇離世，這個月17日李欠債，選擇在八里以同樣方式離開人世，家人聞訊拒領遺體。記者曾伯愷／翻攝
李男好賭人被迫賣屋幫他還債，李卻不思進取持續賭博，半年前李父選擇離世，這個月17日李欠債，選擇在八里以同樣方式離開人世，家人聞訊拒領遺體。記者曾伯愷／翻攝

家人 父母

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