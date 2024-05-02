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警官餐敘將美女議員袋子當嘔吐袋丟棄 警政署：記過調職

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署資訊室王姓副主任日前與新北市美女議員戴瑋姍在台北市一處餐廳聚會後，將戴瑋姍遺留在餐廳裝有私人衣物及重要文件袋子，當成嘔吐袋，嘔吐後丟棄，昨天戴瑋姍委託服務處人員，對王姓副主任提出侵占遺失物、毀損及竊盜等告訴。

警政署強調，王姓副主任酒後涉嫌侵占遺失物、毀損等罪嫌，警政署已責飭轄區分局全力調查，如有違法犯紀，絕不寬貸，王姓副主任在外行為不檢，影響警譽，將記過懲處，並伺機調整職務。

警政署今天上午指出，經過初步調查，王姓副主任在餐會結束時，由餐廳人員交付打包菜餚及戴姓議員遺留物品，但王副主任不勝酒力，搭乘捷運返家途中，隨意當成廢棄物丟棄，副主任事後深感後悔，多次向議員表示歉意並願意和解賠償，但議員已委託服務處人員到派出所提出刑事告訴。

警政署表示，署長黃明昭上任後，多次向各警察機關強調風紀是警察機關的命脈，員警應嚴守行政中立、謹言慎行，並恪遵警察風紀要求，有關員警酒後失序行為，絕不徇私護短，並強調幹部應以身作則，隨時注意在外言行，以為表率。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警政署對資訊室王姓副主任的行為，表示絕不會護短。記者廖炳棋/翻攝
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