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詐團騙走200萬還不夠 南警將計就計逮車手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市楊姓男子誤信網路投資股票訊息，4月起陸續面交4次，合計共200萬給群組指定投資公司，後續卻無法出金，前天還要求他需補足資金100萬元，否則將解除投資獲利約定，楊才驚覺被騙報警處理，警方將計就計，在安南區科技公園大道逮捕22歲林姓詐騙男車手，警詢後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局安南所於4月29日接獲楊姓男子報案，稱於臉書社群得知投資訊息，他按照訊息指示加入投資群組，該群組以投資股票為由，自今年4月1日起陸續面交4次，合計共200萬元給群組指定投資公司，每次面交均由詐騙集團車手於指定時間地點交付現金，後續卻無法出金，且詐騙投資公司要求民眾需補足資金100萬元，否則將解除投資獲利約定。

安南所長周志忠得知後與偵查隊共組專案小組，與報案民眾聯繫討論，決定與詐騙集團約定4月30日11點多在安南區科技公園大道，面交補足投資金額100萬元，當場查獲前來取款的林姓男車手（22歲），查扣手機及收據等證物，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

南市警三分局表示，持續利用各項集會時機辦理反詐騙宣導，協助民眾建立阻詐觀念，並加強查緝詐騙集團，給市民安全、安心的居家生活。

台南市楊姓男子誤信網路投資股票訊息，4月起陸續面交4次，合計共200萬給群組指定投資公司，警方在安南區科技公園大道逮捕22歲林姓詐騙男車手（中）。記者黄宣翰／翻攝
台南市楊姓男子誤信網路投資股票訊息，4月起陸續面交4次，合計共200萬給群組指定投資公司，警方在安南區科技公園大道逮捕22歲林姓詐騙男車手（中）。記者黄宣翰／翻攝

台南 詐騙集團 車手

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