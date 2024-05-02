影／議員戴瑋姍餐敘遺失資料袋 調監視器赫見被警官當成「嘔吐袋」

新北市議員戴瑋姍上月29日至北市餐敘，離開時不慎將裝衣物及資料的塑膠袋留在餐廳，被同桌的警政署3線2星高階王姓警官帶走，戴瑋姍詢問時王男還否認，調閱監視器發現王男嘔吐在袋子內後丟在捷運站垃圾桶，戴瑋姍氣得向轄區海山警方提告竊盜、侵占、毀損，目前已將案件已移請轄區北市中正一分局偵辦。

據了解，海山警方昨天下午接獲戴瑋姍辦公室主任報案表示，戴瑋姍上月29日晚間至台北市1間餐廳參加餐敘，結束後離開時將裝有私人衣物及文件的塑膠袋遺留在位子上。戴瑋姍隔天上午發現後致電餐廳調閱監視器查看，發現袋子當晚被同桌的警政署資訊室王姓副主任帶走。

戴瑋姍聯繫王姓警官時，王男原本聲稱是被其他賓客拿走，戴瑋姍告知已調閱監視器後，王男才改口說袋子不知道去向。戴瑋姍持續調閱監視器後赫然發現，王姓警官走道捷運站時疑因不勝酒力，嘔吐在戴瑋姍的袋子內後隨手丟棄在捷運站垃圾桶。戴瑋姍不滿王男說謊，昨天下午指派服務處主任前往轄區海山分局控告王男侵占、竊盜及毀損。