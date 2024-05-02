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影／議員戴瑋姍餐敘遺失資料袋 調監視器赫見被警官當成「嘔吐袋」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市議員戴瑋姍上月29日至北市餐敘，離開時不慎將裝衣物及資料的塑膠袋留在餐廳，被同桌的警政署3線2星高階王姓警官帶走，戴瑋姍詢問時王男還否認，調閱監視器發現王男嘔吐在袋子內後丟在捷運站垃圾桶，戴瑋姍氣得向轄區海山警方提告竊盜、侵占、毀損，目前已將案件已移請轄區北市中正一分局偵辦。

據了解，海山警方昨天下午接獲戴瑋姍辦公室主任報案表示，戴瑋姍上月29日晚間至台北市1間餐廳參加餐敘，結束後離開時將裝有私人衣物及文件的塑膠袋遺留在位子上。戴瑋姍隔天上午發現後致電餐廳調閱監視器查看，發現袋子當晚被同桌的警政署資訊室王姓副主任帶走。

戴瑋姍聯繫王姓警官時，王男原本聲稱是被其他賓客拿走，戴瑋姍告知已調閱監視器後，王男才改口說袋子不知道去向。戴瑋姍持續調閱監視器後赫然發現，王姓警官走道捷運站時疑因不勝酒力，嘔吐在戴瑋姍的袋子內後隨手丟棄在捷運站垃圾桶。戴瑋姍不滿王男說謊，昨天下午指派服務處主任前往轄區海山分局控告王男侵占、竊盜及毀損。

海山分局文聖所受理報案後，立即依單一窗口制將案件移請案發地台北市警局中正一分局仁愛路派出所偵辦，後續將由北市警方通知王男到案說明。

新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋珊臉書
新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋珊臉書
警政署王姓警官離開餐廳時拿著戴瑋珊裝有衣物及資料的塑膠袋。記者黃子騰／翻攝
警政署王姓警官離開餐廳時拿著戴瑋珊裝有衣物及資料的塑膠袋。記者黃子騰／翻攝

戴瑋姍 監視器

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