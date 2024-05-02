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影／男童突從車陣縫隙鑽出！駕駛嚇壞大叫 網斥：想重讀幼稚園？

聯合新聞網／ 綜合報導

一名背著書包的男童，在馬路對向車陣的縫隙中突然鑽出，險些被撞。 圖／擷自《記者爆料網》影片
一名背著書包的男童，在馬路對向車陣的縫隙中突然鑽出，險些被撞。 圖／擷自《記者爆料網》影片

《記者爆料網》YouTube頻道上近日一則影片引起關注，從行車記錄器可見一名背著書包的男童，在馬路對向車陣的縫隙中突然鑽出，並快速通過駕駛人的這一道馬路，讓拍攝到此畫面景象的女駕駛當場嚇得叫出聲來。

該則長達16秒的行車記錄器畫面，拍攝地點是在高雄市小港區漢民路。從影片中顯示，一名年約國小中高年級、背著書包的男童，在快速穿過對向車陣的縫隙後，再朝該名駕駛者的這一車道衝過來。

該名駕駛見狀嚇得叫出聲來，並緊急減速，差一點就撞上大膽穿越兩個車道的男學童。男學童在穿越馬路的一剎那間，還望向駕駛一方，行為十分危險。

許多網友感同身受，以「猴死囝仔」來形容這位急闖馬路的學童。還有網友酸諷男學童是不是卡通看太多，「自以為是火影忍者嗎？」、「這樣穿越馬路是想重讀幼稚園嗎？」。

行車記錄器 車道

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