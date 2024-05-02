網路投資股票獲利豐厚 台南七旬翁險被騙百萬元

台南市78歲的蔡姓老翁，在網路平台點入投資股票的連結，網頁中有自稱股市名人教學投資股票，蔡姓老翁不疑有他，前天前往台南市民生路某銀行準備匯款，行員察覺有異報請警二分局民權派出所到場，經員警向老翁耐心勸導說明後，老翁才驚覺對方為詐騙集團，立即停止提款，並不斷向員警道謝。

台南市警二分局民權派出所警員鄭亦晉、孫瑋霜，前天上午10點多執行巡邏勤務時，接獲轄區民生路銀行通報，指稱蔡姓老翁準備臨櫃提款一筆100萬元金額，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

民權派出所警員到場後，發現蔡姓老翁日前在網路平台點入投資股票的連結，網頁中有自稱股市投顧老師教學投資股票，隨後蔡姓老翁加入該LINE投資群組，並與其討論如何投資股票，誤信詐騙集團讒言準備將老本提款。

經警員鄭亦晉、孫瑋霜向蔡姓老翁耐心的勸導說明，近來網路上許多自稱股市名師一再宣傳投資股票可以高獲利，都是詐騙集團要騙取財物的手法，蔡姓老翁這才驚覺對方為詐騙集團，險遭到詐騙，立即停止提款，並不斷向員警道謝。