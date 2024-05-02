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防穿刺、背有LED警示燈！ 台南高級救護隊配新式防護背心

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市消防局推出全新「安全防護背心」，這款背心不僅具備防切割、穿刺功能和良好的反光性能，背後更新增LED警示燈，避免夜間或視線昏暗不明執行勤務時以輔助警示，提供救護人員更有效的安全保護。昨天包括新營、大橋及歸仁等8個高級救護隊等，獲不具名社會善心人士共損助64件新背心。

8個高級救護隊從北至南，新營、大橋、歸仁、安南、和緯、永華、南門及高級救護隊，社會善心人士捐贈64件，預計6月底前全數發放至8支高級救護隊每人1件。

據了解，這款「安全防護背心」，啟始於消防局第六救災救護大隊與南良國際公司於前年簽署合作備忘錄，利用南良國際公司提供的耐切割材料製成，有效阻擋利器對救護人員直接傷害，期間經過緊急救護科及救護教官團設計改良，加入了更優良的功能。

消防局長李明峯表示，這款安全防護背心不僅是對救護員的一項重大投入，更是對他們安全和效能的全方位考量。背心的多功能設計將為救護員提供更好的保護和支援，讓他們能夠更加自信地執行救護勤務。社會善心人士捐贈64件「安全防護背心」，將先配發至勤務量最多的高級救護隊使用，後續再視使用狀況精進其功能，以確保救護人員在執勤中得到最佳的安全保護。

台南市消防局推出全新「安全防護背心」，已分發到和緯高級救護隊使用。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局推出全新「安全防護背心」，已分發到和緯高級救護隊使用。記者黃宣翰／翻攝

救護員 教官

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