高雄2男種大麻 租屋地下室宛如成大麻田...差1個月要收成

黃姓、曾姓2男子想靠種植大麻發財，上網購買大麻種子，租屋涉嫌種植大麻。高雄警方追查出他們的租屋處，昨天搜索他們租處，發現他們栽植成功，地下室宛如大麻田。

據了解，黃姓（42歲）、曾姓（36歲）2男子沒工作，認為種植大麻可以獲利，便合夥上網找到大麻種子賣家，3月在高雄市三民區復興一路，租透天樓房，買種子開始栽植大麻。

警方在網路長期蒐證，發覺有人購買許多大麻種子，追查買家的下落，查出黃、曾2人可能栽植大麻，報高雄地檢署檢察官指揮，昨天赴他們租處，驚見他們租屋地下室宛如大麻田，共查扣106株大麻活株和栽植器具，每株已經有30公分至50公分高，約再1個月就要收成。

據悉，他們怕在天台上種植大麻，可能過於張揚，便購買燈具，在地下室栽植大麻，還沒賣出便遭警方查獲。警方今天依違反毒品危害防制條例罪嫌，將2人移送法辦。

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